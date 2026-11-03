ضربات أمريكية خفية على جزيرة قشم الإيرانية وسط تفاوض ترامب

تقرير عن ضربات أمريكية سرية على جزيرة قشم الإيرانية رغم محاولات دونالد ترامب التفاوض مع طهران، وتأثير ذلك على أسعار النفط ومضيق هرمز.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن شن الولايات المتحدة هجوماً عسكرياً مفاجئاً على جزيرة قشم ال إيران ية، أكبر جزر مضيق هرمز ، وذلك بالتزامن مع إشارات متبادلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إحراز تقدم في المفاوضات الجارية مع طهران. وتأتي هذه الخطوة العسكرية الدقيقة في ظل استمرار الحرب التي دخلت شهرها الثامن، مما يخلق تناقضاً صارخاً بين الدبلوماسية العلنية والعمليات السرية.

طبيعة الضربات السرية على قشم

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بتسجيل سماع خمسة انفجارات متتالية في الجزيرة، بينما أكدت مصادر محلية من سكان المنطقة مشاهدة طائرتين تحلقان في أجواء قشم أثناء وقوع الهجمات. ولم ترد القيادة المركزية الأمريكية في البنتاغون على طلب وكالة فرانس برس للتعليق الرسمي بشأن هذا الحدث العسكري المباشر.

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وفقاً لتقارير الصحيفة التي استندت إلى مسؤولين أمريكيين لم يكشفوا عن هوياتهم، فإن الضربة على جزيرة قشم ليست حدثاً منعزلاً، بل تندرج ضمن سلسلة من الهجمات المحدودة النطاق التي تنفذها الولايات المتحدة سرّاً ضد إيران. يصف بعض هؤلاء المسؤولين هذه العمليات بطابعها الدفاعي، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو لجم إيران ومنعها من استهداف السفن التجارية.

أهداف واشنطن الدبلوماسية والعسكرية

يعمل مضيق هرمز، الذي تغلقه إيران عملياً منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، كممر حيوي للتجارة العالمية، مما يجعل السيطرة عليه ورقة ضغط رئيسية في الصراع. تهدف الاستراتيجيات الأمريكية الحالية إلى الحد من هذه العسكرة دون الانخراط في حرب شاملة، وهو ما يفسر الحذر الشديد في الأسلوب المتبع.

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لم تتبنَّ واشنطن رسمياً هذه الهجمات المحدودة، وذلك لمنع أي انطباع خاطئ لدى طهران أو المجتمع الدولي يرمز إلى استعدادها لاستئناف العمليات العسكرية الواسعة النطاق. يظل التوتر قائماً بين الرغبة في إنهاء الصراع عبر الطاولة وممارسة الضغط العسكري الخفي على الأرض.

التداعيات الاقتصادية ومستقبل المفاوضات

أسفرت التطورات العسكرية الأخيرة مباشرة عن تذبذب حاد في الأسواق المالية العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط بأكثر من سبعة في المئة في أعقاب الأنباء. دفع هذا الانخفاض المستثمرين إلى التكهنات الآمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع ينهي الأزمة، على الرغم من الطبيعة العسكرية للعملية.

يظل مسار المفاوضات تحت قيادة دونالد ترامب محور اهتمام المتابعين، حيث تشير التقارير إلى وجود جهد دبلوماسي متوازي مع الضغوط العسكرية. يعكس هذا التفاعل المعقد بين الساحة الميدانية وغرف الحوار الجديّة التي تتطلع إليها الأطراف المتنازعة لتحييد التهديدات المباشرة.