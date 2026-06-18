ضبط شخص انتحل صفة طبيب حساسية ومناعة في عيادة غير مرخصة بالجيزة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط شخص انتحل صفة طبيب حساسية ومناعة ومارس نشاطه في عيادة غير مرخصة بالجيزة، بعد توظيف صفحة على مواقع التواصل للترويج لنشاطه، وضبط أدوية مجهولة المصدر بحوزته.

في تطور أمني جديد، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن نجاح الأجهزة الأمنية في كشف وضبط شخص انتحل صفة طبيب متخصص في علاج أمراض الحساسية والمناعة، واتخذ من عيادة غير مرخصة في محافظة الجيزة مقراً لممارسة نشاطه غير القانوني.

تأتي هذه الواقعة بعد أيام فقط من قضية مماثلة شهدتها البلاد، حيث تم القبض على طبيب قلب مشهور بتهم انتحال الصفة والتزوير، مما يسلط الضوء على تحديات حماية القطاع الصحي من الممارسات غير الصالحة. البيان الصادر عن الوزارة مساء أمس أوضح أن المعلومات والتحريات التي أجراها قطاع الأمن العام أكدت قيام كيميائي يعمل بإحدى الشركات الخاصة، ويقيم في دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، بانتحال صفة طبيب أمراض حساسية، حيث استخدم.page_name على إحدى منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه، ودعوة المرضى للتردد على عيادته لتلقي الخدمات الطبية.

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، تم استهداف المتهم داخل العيادة غير المرخصة الكائنة في دائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبطه وبحوزته مجموعة كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، مما يشكل خطراً على صحة المرضى. وقد اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، كما تم إغلاق العيادة بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة لمنع استمرار النشاط غير القانوني.

وتأتي هذه القضية على خلفية واقعة سابقة أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام المصحي، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طبيب قلب يدعى (و. م) بعد ثبوت تورطه في تنفيذ حكم قضائي نهائي بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهم انتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، وتزوير مؤهله الدراسي و4 بطاقات هوية.

وأظهرت التحريات أن المتهم مفصول من كلية "الألسن" ولا يمت لدراسة الطب بصلة، لكنه تمكن من فتح عيادة طبية في منطقة "وسط البلد" بالقاهرة وممارسة المهنة بشكل وهمي لسنوات، مما كشف عن ثغرات في آليات الرقابة على العيادات والممارسين الصحيين. وتشير هذه الحوادث المتتالية إلى الحاجة الماسة إلى تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات بحزم ضد من ي_endanger صحة المرضى عبر ممارسة مهنية غير قانونية، خاصة في مجال الطب الذي يتعلق مباشرة بالسلامة الجسدية للأفراد





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