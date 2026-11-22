الصين تستهدف التفوق على ناسا في الوصول للقمر بحلول 2028، مع خطط طموحة لبناء اقتصاد قمري واستخدام الجليد كوقود، مما يثير قلق واشنطن وحسابات سبيس إكس.

تهدف الصين إلى التفوق على وكالة ناسا الأمريكية في سباق الهيمنة على الفضاء، حيث تسعى بكين لتحقيق وجود بشري على سطح القمر قبل عامين من الموعد المستهدف من قبل وكالة الفضاء الأمريكية عام 2028.

الهيمنة الصينية على القمر والاقتصاد الفضائي

تسعى الصين بنشاط لتكون القوة المهيمنة في الفضاء بحلول أربعينيات القرن الحادي والعشرين، وفقاً لتقارير تشير إلى أن هذا الهدف يتجاوز مجرد السمعة ليصل إلى تحديد قواعد النشاط في منطقة تمتد من حافة الغلاف الجوي للأرض إلى سطح القمر.

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ترى الحكومة الصينية أن الفضاء يمثل جزءاً أساسياً من قوتها الاقتصادية والجيوسياسية، حيث تنظر إلى الفوز في بناء اقتصاد قمري ناشئ كجائزة كبرى، مستخدمة الإنجازات التقنية كأدلة على مكانتها كقوة عظمى جديدة على الساحة الدولية.

الإنجازات التقنية والميزانيات الدقيقة

تمتلك الصين سجلاً قوياً في استكشاف الفضاء، بدءاً من رحلة يانغ ليوي الأولى عام 2003 مروراً بوصول ليو يانغ عام 2012، ووصولاً إلى بناء محطة "تيانهونغ" المدارية الدائمة في عام 2022.

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حقق العلماء الصينيون نجاحاً بارزاً في الهبوط على الجانب البعيد من القمر عام 2019 عبر مركبة "شانغ إي 3"، متفوقين بذلك على خطط أمريكا لتحقيق نفس الإنجاز، كما هبطت مركبات غير مأهولة على سطح المريخ عام 2021.

يصف الخبراء المهندسين الصينيين بأنهم أفضل في إنجاز المشاريع ضمن المواعيد المحددة والميزانيات المعتمدة، على عكس وكالة ناسا التي تفضل خططاً أكثر تعقيداً وطموحاً قد تتجاوز التكاليف المتوقعة.

التطورات العسكرية والأصول الاستراتيجية

يولي جيش التحرير الشعبي الصيني اهتماماً خاصاً بخطط طويلة الأمد تشمل تطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، ورحلات فضائية مأهولة، وخدمات إنترنت الأقمار الصناعية الشبيهة بشبكة "ستارلينك".

أطلقت الصين في فبراير 2026 الرحلة الرابعة لمركبة فضائية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام، والتي قد تحمل قيمة عسكرية عالية لقدرتها على المناورة في مدار الأرض المنخفض، مما يثير حذرًا في واشنطن حول التحويل المدني التجاري للفضاء إلى ساحة معركة.

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بعد أن أصبحت الصين الدولة الوحيدة بعد أمريكا والاتحاد السوفييتي التي تختبر سلاحاً مضاداً للأقمار الصناعية في عام 2007، تهدف الآن إلى الدفاع عن الأرض باستخدام أصول فضائية لحماية الكواكب من الكويكبات المدمرة.

ردود الفعل الأمريكية وتأثير سبيس إكس

أثيرت إنذارات قوية في واشنطن، حيث حذر الحزبان الجمهوري والديمقراطي من أن الصين قد تسعى لحرمان أمريكا من الوصول إلى موارد قيمة على القمر، مثل الجليد الموجود قرب القطبين والمستخدم لإنتاج الأكسجين والهيدروجين كوقود للصواريخ.

أقر مسؤولو البنتاجون بصراحة بالتهديدات التي تشكلها الصين في المدار، بينما أشاد بريت جونسون المدير المالي لشركة سبيس إكس ببرنامج الفضاء الصيني المذهل، مع استمرار شركته في نشر الآلاف من الأقمار الصناعية عبر صواريخ "فالكون 9".

رغم تأكيد الصين أن طموحاتها تهدف لتعزيز التعاون الدولي، فإن خططها تشمل إطلاق أول مهمة لإعادة عينات من المريخ بحلول عام 2028، في وقت ألغيت فيه ناسا مشروعاً مشابهاً بسبب ارتفاع التكاليف، مما يعكس تفاوتاً واضحاً في التنفيذ والقدرات.