تحليل شامل لكيفية تحول الصين من مركز إنتاج منخفض التكلفة إلى منافس عالمي يصدّر سيارات وتكنولوجيا متطورة، مستفيدة من خبرات الشركات الغربية واليابانية.

بدأت القصة الصين ية بنهج الإصلاح والانفتاح الذي أطلقه القائد دينغ شياو بينغ عام 1978، لفتح الاقتصاد أمام الاستثمارات الأجنبية وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة. تحولت شنتشن من مركز صناعي محدود في عام 1980 إلى عاصمة عالمية للإلكترونيات ومقر لشركات عملاقة مثل هواوي وسيارات BYD. جلبت الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية خلال العقود التالية رؤوس أموالها وخطوط إنتاجها بحثاً عن عمالة رخيصة وحوافز ضريبية وإمكانية الإنتاج الضخم بتكاليف غير مسبوقة. كانت المعادلة تبدو مثالية للشركات الأجنبية التي خفضت تكاليفها وزادت أرباحها، وللصين التي حصلت على فرص عمل واستثمارات ضخمة.

نقل المعرفة الصناعية والتقنية إلى السوق المحلية

لم تقتصر الاستفادة الصينية على المال فحسب، بل شملت نقل الخبرات الإدارية ومعايير مراقبة الجودة وأساليب الهندسة الصناعية وتقنيات التصنيع المتطورة. مع دخول الصين منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2001، تسارعت عملية الانتقال الصناعي وأصبحت الصين حلقة رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية. بدأت شركات مثل فولكس فاجن وشانغهاي شراكاتهما الصناعية في ثمانينيات القرن الماضي، تليها جنرال موتورز وتويوتا وهوندا. لم ينقل المستثمرون الأجانب خطوط الإنتاج فقط، بل جلبوا معهم خبرات إدارة المصانع ومتطلبات الموردين وآليات تطوير المنتجات وإدارة سلاسل التوريد المعقدة.

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دور الأبحاث المحلية ومبادرة صنع في الصين

تشير دراسة نشرتها مجلة Journal of International Economics عام 2024 إلى أن المشاريع المشتركة ساهمت بشكل كبير في تحسين الإنتاجية ونقل التكنولوجيا. امتدت فوائد هذا النقل التكنولوجي إلى شركات صينية أخرى غير الشركاء المباشرين، مما عزز القاعدة الصناعية المحلية. بالتوازي مع ذلك، استثمرت بكين بكثافة في التعليم الهندسي والبنية التحتية والبحث العلمي، وأطلقت برامج لدعم الصناعات الاستراتيجية. هدفت مبادرة صنع في الصين 2025 إلى تعزيز القدرات المحلية في قطاعات صناعية وتكنولوجية متقدمة، مما ساهم في تطوير موردين محليين قادرين على إنتاج مكونات كانت مستوردة سابقاً. لم تكن جميع عمليات نقل التكنولوجيا طوعية بالكامل، حيث أثارت شروط الاستثمار مشروعات مشتركة اعتراضات غربية بشأن حماية الملكية الفكرية.

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السيارات الكهربائية وقطاع التصنيع المتقدم

يبرز قطاع السيارات بوضوح حجم التحول الصيني، حيث انتقلت البلاد من استيراد السيارات إلى تصدير ملايين المركبات سنوياً. ساعدت المشاريع المشتركة في تأسيس صناعة محلية للمكونات وقطع الغيار وتأهيل المهندسين وفق المعايير الدولية. جاءت نقطة التحول الكبرى مع السيارات الكهربائية التي قللت من أهمية بعض عناصر التفوق التقليدي لشركات السيارات الكبرى في ألمانيا واليابان وأمريكا. استفادت الصين من استثماراتها المبكرة في البطاريات والإلكترونيات والبرمجيات، مدعومة بالدعم الحكومي والمنافسة الشرسة بين عشرات الشركات المحلية. تحولت الصين من سوق استهلاكية لاستيراد التكنولوجيا إلى قوة تصدر سلعاً عالية القيمة وتحتل حصصاً في علامات تجارية غربية.

بيانات الصادرات والانتشار العالمي للمستقبل

سجلت صادرات السيارات نمواً مذهلاً وفقاً لاتحاد مصنعي السيارات الصيني، حيث ارتفعت من 3.11 ملايين مركبة في عام 2022 إلى 4.91 مليون في 2023. وصلت الصادرات إلى 5.86 ملايين مركبة في عام 2024، ثم قفزت إلى 7.1 ملايين مركبة في عام 2025، مما يمثل نمواً تجاوز 128% خلال ثلاث سنوات. في عام 2025 وحده، بلغت صادرات سيارات الطاقة الجديدة التي تشمل الكهربائية والهجينة القابلة للشحن نحو 2.615 مليون سيارة. سجل إجمالي صادرات السيارات نمواً بنسبة 21%، مما يعكس قدرة الصين على منافسة أسواقها التقليدية بقوة وتوسعها في صناعة الأحذية الرياضية والتكنولوجيا.