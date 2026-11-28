صندوق الثروة النرويجي يوضح نوايا التصويت في الجمعية العامة لتسلا، حيث سيؤيد إعادة انتخاب إيلون ماسك بينما يعارض حزمة المكافآت المالية المقترحة له.

أعلن صندوق الثروة النرويجي ، الذي تبلغ قيمة أصوله 2.2 تريليون دولار، رسمياً عن نيته التصويت ضد حزمة مكافآت الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لعام 2025. سيتم إجراء هذا التصويت خلال الاجتماع السنوي لشركة تسلا ، المقرر عقده في الثالث من ديسمبر المقبل، وسط جدل واسع حول حجم التعويضات المقترحة. يأتي هذا الإعلان كجزء من نوايا التصويت التي نشرها الصندوق عبر موقعه الإلكتروني يوم السبت، حيث أكدت إدارة الصندوق موقفها الثابت من تعويضات الرئيس التنفيذي.

تفاصيل حزمة المكافآت وموقف الصندوق المالي

تتمحور حزمة المكافآت المقترحة حول تعويضات مخصصة لماسك عن عام 2025، وهي تُوصف على نطاق واسع بأنها الأكبر في تاريخ الشركات العالمية. قد تمنح هذه الحزمة الرئيس التنفيذي أسهماً تصل قيمتها إلى تريليون دولار على مدار العقد المقبل، مما يثير مخاوف بشأن تخفيف حصص المساهمين الحاليين. أكد المستثمر النرويجي ضرورة وجود شفافية كاملة بشأن إجمالي التعويضات، مطالبا مجلس الإدارة بتوفير مبرر تجاري واضح لجميع المزايا المقدمة.

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موقف نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت

تدير شركة نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت هذا الصندوق السيادي، الذي كان قد اعترض سابقاً على تعويضات ماسك مراراً وتكرارا. سبق للصندوق أن صوت ضد حزمة المكافآت في العام الماضي، كما عارض مكافأة الأداء المخصصة له في عام 2018. عاد الصندوق للتصويت ضد هذه الحزمة مجدداً في عام 2024، مستنداً في قراره إلى حجم التعويضات الكبير وهيكلها المعقد. يشير الصندوق إلى أن الاعتماد المفرط على شخص رئيسي واحد يشكل مخاطر كبيرة على استقرار الشركة وحقوق المساهمين.

دعم إعادة انتخاب الأعضاء والإدارة الحالية

على الرغم من معارضته لحزمة المكافآت المالية، صرح الصندوق بأنه يعتزم دعم إعادة انتخاب إيلون ماسك لعضوية مجلس إدارة الشركة. ويشمل دعم الصندوق أيضاً إعادة انتخاب روبين دينهولم كرئيسة لمجلس إدارة تسلا، وجيه بي ستراوبل كرئيس سابق للتكنولوجيا. يذكر أن المستثمر السيادي صوت لصالح انتخاب ماسك عضواً في مجلس الإدارة في عام 2023، وفي ثلاث مناسبات سابقة، مما يعكس استمرارية دعمه لوجوده الإداري رغم الخلافات المالية.

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توتر العلاقات بين الممولين والمستثمرين

أدت تصويتات الصندوق المتكررة ضد حزم مكافآت ماسك إلى حدوث توتر واضح في العلاقة بين أغنى رجل في العالم ونيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي لشركة نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت. أجرى تانغن مقابلة مع الملياردير الأمريكي في برنامجه الصوتي عام 2024، ودعاه لاحقاً إلى مؤتمر استثماري في أوسلو وإلى مأدبة عشاء في منزله. رفض ماسك هذه الدعوات بشكل قاطع، موضحا سببا مباشرا لهذا الرفض في المواقف السابقة.

ردود أفعال وردود الرسائل بين الطرفين

أبلغ إيلون ماسك، نيكولاي تانغن في رسائل كُشف عنها لاحقاً بأن رفض الصندوق تلبية طلب استثنائي مقدم إليه يعني عدم جواز طلب المنافع قبل إصلاح الموقف. صرح ماسك في رده بقوله إن الأصدقاء الحقيقيين يثبتون صداقتهم بأفعالهم، مما يعكس حدة الخلاف الشخصي والمؤسسي الحالي. تظل هذه الخلافات محور اهتمام المستثمرين والناشطين الذين يتابعون حوكمة الشركات الكبيرة وتأثير رؤسائها على قرارات المساهمين.