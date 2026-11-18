كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 7.3% في 2027، مشيداً بصلابة المنظومة المالية والمصرفية والدعم الحكومي في ظل المشاورات الأخيرة.

أكد صندوق النقد الدولي متانة اقتصاد دولة الإمارات وقوة منظومتها المصرفية، مشيداً بمرونتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. جاء هذا التأكيد في ختام زيارة رسمية لمكتب البعثة، التي امتدت من 3 إلى 17 نوفمبر الجاري، كجزء من مشاورات المادة الرابعة لعام 2026. وقد قادت هذه الزيارة مؤسسة مصرف الإمارات المركزي ، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من قطاع الأعمال الخاص. وتركزت المناقشات على تقييم الوضع المالي الحالي ورسم آفاق النمو الاقتصادي المستقبلي في ضوء المتغيرات العالمية.

توقعات نمو اقتصادي قوي ومستقر حتى 2027

أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعات بنمو اقتصادي قوي لدولة الإمارات، متوقعاً أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.3% خلال عام 2027. ويدفع هذا النمو المتسارع بشكل رئيسي توسع القطاعات غير النفطية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 5.4% خلال نفس الفترة. وفي الوقت ذاته، أشار الخبير الاقتصادي إلى انخفاض وتيرة التضخم، متوقعاً استقراره عند مستوى 2% على المدى المتوسط، مما يعكس كفاءة السياسات النقدية المتبعة. وتشير هذه الأرقام إلى تعافي النشاط الاقتصادي في القطاعات الحيوية مثل النفط والتجارة والطيران والسياحة، مدعوماً باستجابات السياسات الحكومية السريعة.

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مواقف رسمية حول متانة القطاع المالي والمصرفي

أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، خلال الاجتماع الختامي في أبوظبي، أن استجابة الدولة استباقية وتعكس رؤية قيادية حكيمة. ولفت إلى أن إجمالي الأصول المصرفية في الدولة تجاوز 5.815 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مما يدل على قوة النظام المالي. وأعرب عن ارتياحه للاستقرار النقدي والنمو في الائتمان والودائع، مشدداً على أن هذه المعطيات تعكس قدرة المنظومة على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في ظل التقلبات العالمية.

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تحسينات هيكلية ودعم السلاسل الإمدادية

أشاد سعيد بخاش، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بحزمة الدعم الشاملة التي قدمتها الدولة في عام 2026، والتي ساهمت في تخفيف أثر التغيرات في سلاسل الإمداد. وأعرب عن تقديره للجهود الحكومية في توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وتطوير الممرات التجارية البديلة لتعزيز المرونة. كما هنأ السلطات المحلية على التقدم الملحوظ في جودة البيانات الاقتصادية والإحصاءات المالية، معتبراً أن الاحتياطيات الدولية الوفيرة هيمنة قوة كبيرة تدعم الاستقرار المالي العام وتوفر هامشاً آمناً للمواجهة.

آليات التنسيق والإصلاحات المستقبلية

تولى مصرف الإمارات المركزي مسؤولية القيادة في فريق العمل الوطني الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2026، بإدارة استراتيجية للجهات المعنية. وعقد الفريق سلسلة من الاجتماعات الفنية المكثفة لمراجعة كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية والإجراءات الرقابية المعتمدة. ويهدف هذا التعاون الوثيق إلى تطوير الأطر النقدية والرقابية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تحسين البنية التحتية المالية، بما يضمن مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية الراسخة.