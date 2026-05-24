صندوق أبوظبي للتنمية: دعم مسيرة التنمية في الأردن

يواصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره الرائد في دعم مسيرة التنمية في المملكة الأردن ية الهاشمية، من خلال تمويل مشاريع استراتيجية تجاوزت قيمتها 9.4 مليارات درهم منذ عام 1974، شملت قطاعات حيوية ، أسهمت في تعزيز النمو ال اقتصاد ي والاجتماعي، وتحسين جودة الحياة.

وسلطت المشاريع التي مولها الصندوق الضوء على عمق الشراكة الإماراتية الأردنية، عبر مبادرات نوعية، شملت مركز الصحة الرقمية الأردني «المستشفى الافتراضي»، ومشروع توسعة صوامع تخزين الحبوب في الجويدة والعقبة، وطريق عمّان التنموي، ومجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في القويرة، إلى جانب مشروع سد كفرنجة، بما دعم قطاعات الصحة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية. وقال محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، إن الإمارات أدارت عبر الصندوق، مساهمتها ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية لدعم المشاريع التنموية في الأردن، والبالغة 4.6 مليارات درهم، لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات الصحة والطاقة والمياه والنقل والأمن الغذائي والتعليم، مشيراً إلى توزيع ما يقارب 4.459 مليارات درهم من هذا التمويل بحلول نهاية عام 2016.

وبرز مشروع مركز الصحة الرقمية الأردني «المستشفى الافتراضي»، الذي أُطلق عام 2024، بتمويل منحة إماراتية، ضمن برنامج التحديث الاقتصادي للحكومة الأردنية. ويُنفذ بالتعاون مع بريسايت ضمن مشروع التحول الرقمي في وزارة الصحة الأردنية، بقيمة 100 مليون دولار.

وفي إطار دعم الأمن الغذائي، موّل الصندوق مشروع توسعة صوامع تخزين الحبوب في منطقتي الجويدة والعقبة، بقيمة 258.7 مليون درهم، ما يعادل 70.5 مليون دولار، حيث أسهم المشروع في رفع السعة التخزينية لصوامع الجويدة بمقدار 120 ألف طن، لتصل إلى 250 ألف طن، وصوامع العقبة بمقدار 100 ألف طن، لتبلغ 200 ألف طن، دعماً للاستراتيجية الوطنية الأردنية للأمن الغذائي لعام 2025. وفي قطاع الطاقة المتجددة، موّل الصندوق عام 2013 مشروع مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في منطقة القويرة جنوبي الأردن، بقيمة 551 مليون درهم، حيث ينتج المجمع 103 ميغاواط من الطاقة، باستخدام الخلايا الشمسية، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، عبر مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

ويوفر المشروع الطاقة الكهربائية لأكثر من 50 ألف منزل، كما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، وخفض تكاليف استيراد المشتقات النفطية. وفي قطاع المياه، يُعد سد كفرنجة أحد المشاريع الحيوية التي دعمها الصندوق، وهو سد ركامي صخري بارتفاع 80 متراً، وسعة تخزينية تبلغ 7 ملايين متر مكعب، خُصص منها 4 ملايين متر مكعب للأغراض الزراعية، بما يتيح تطوير 6 آلاف دونم إضافية، وزيادة الإنتاج الزراعي.

كما يزوّد السد محافظة عجلون بنحو 3 ملايين متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، ويسهم في الحد من مخاطر الفيضانات، وتعزيز الموارد المائية المتاحة لأغراض الري والشرب وتنمية البيئة المحيطة. وفي جانب دعم التجارة والصادرات، عزز مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التعاون الاقتصادي بين الإمارات والأردن، من خلال توقيع اتفاقية تمويل مع كابيتال بنك، لفتح خط ائتمان بقيمة تقارب 73.4 مليون درهم، ما يعادل 20 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم النشاط التجاري، وتمكين المصدّرين الإماراتيين من الوصول إلى السوق الأردنية، عبر توفير التمويل والضمانات المناسبة





