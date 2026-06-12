صندوق محمد بن راشد للابتكار يحتفي بالدفعة 11 ويكرم الفائزين: Bellboy أفضل عرض وPharmedic أفضل محلية وPalmear الأكثر تأثيراً

فعالية يوم العروض للدفعة الحادية عشرة من برنامج مسرع الابتكار تجمع نخبة من المبتكرين لعرض حلولهم أمام لجنة تحكيم رفيعة، وتكريم الفائزين في ثلاث فئات.

استضاف صندوق محمد بن راشد للابتكار ، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فعالية يوم العروض الخاص بالدفعة الحادية عشرة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق.

شهدت الفعالية التي أقيمت يوم الجمعة مشاركة نخبة من ألمع المبتكرين ورواد الأعمال من داخل الدولة وخارجها، حيث عرضوا حلولاً مبتكرة تستهدف تلبية احتياجات السوق الملحة واستغلال فرص النمو في قطاعات حيوية تشمل الاستدامة، الصحة، التعليم، المياه، الروبوتات، والتكنولوجيا. حضر الفعالية عدد من المسؤولين والخبراء والمستثمرين، إضافة إلى لجنة تحكيم رفيعة المستوى تولت تقييم العروض بناءً على معايير الابتكار، قابلية التوسع، والأثر الاجتماعي والاقتصادي.

بدأت الفعالية بكلمة ترحيبية من شاكر زينل، الرئيس التنفيذي للأعمال في مصرف الإمارات للتنمية ومدير صندوق محمد بن راشد للابتكار، الذي أكد على دور البرنامج في دعم الشركات الناشئة وتمكينها من تحقيق النمو والتوسع. ثم قدمت الشركات المشاركة عروضها أمام لجنة التحكيم التي ضمت فيصل بن جمعة بالهول (رئيس مجلس إدارة J&F القابضة)، الدكتور أنس بطاو (الشريك في Zacua Ventures)، ربيع خوري (الشريك الإداري في Middle East Venture Partners MEVP)، وتنفير شاه (رائد الأعمال والمستشار في التكنولوجيا المالية وعضو لجنة الاستشارات والقرارات في الصندوق).

وقد قيمت اللجنة العروض وفق معايير دقيقة تراعي الابتكار والقدرة على التوسع والأثر الإيجابي على المجتمع والاقتصاد. وفي ختام الفعالية، تم الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز. حصلت شركة Bellboy على جائزة أفضل عرض، لتميزها في تقديم فكرة مبتكرة وقابلة للتطبيق في قطاع التكنولوجيا. كما نالت شركة Pharmedic جائزة أفضل شركة محلية من الإمارات، تقديراً لدورها في تطوير حلول طبية متقدمة.

فيما حصلت شركة Palmear على جائزة الأعمال الأكثر تأثيراً، نظير مساهمتها في معالجة قضايا بيئية ملحة بطريقة مبتكرة. وأعربت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وممثل الوزارة في الصندوق، عن فخرها بإنجازات المشاركين، مؤكدة أن البرنامج يعكس التزام الحكومة الإماراتية بتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق رؤية الإمارات 2031.

وأضافت أن يوم العروض يمثل محطة مهمة في مسار هذه الشركات، حيث يتيح لها فرصة ثمينة للتواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين، مما يسهم في تسريع وتيرة نموها وتوسعها في الأسواق المحلية والعالمية. يذكر أن صندوق محمد بن راشد للابتكار أطلق برنامج مسرع الابتكار بهدف توفير الدعم العملي والتوجيه الاستراتيجي والوصول إلى منظومة الابتكار التي يحتاجها رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية ناجحة





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