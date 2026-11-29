تفاصيل شاملة عن الأثر الاقتصادي الضخم لصناعة الخيل في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا، وأرقام دقيقة حول مساهمتها في الناتج المحلي وفرص العمل المتاحة.

تُمثّل السباقات البريطانية الركيزة الأساسية التي تدعم نمو صناعة الخيل العالمية، محوّلة الدقائق القليلة لسباقات السرعة إلى منظومة اقتصادية متكاملة تتجاوز مضامير السباق لتغطي سلسلة قيمة واسعة. تتحرك هذه الصناعة بمليارات الدولارات، حيث تبدأ من مزارع التربية ومراكز التلقيح، وتمتد إلى قاعات المزادات والاستبلات ومنشآت التدريب والمستشفيات البيطرية. كما تشمل القطاعات المرتبطة بها السياحة والضيافة والتأمين وحقوق البث والرعاية التسويقية، مما يخلق تأثيراً مضاعفاً على الاقتصادات المحلية والعالمية.

تسلط صحيفة البيان الضوء، عبر ملف "صناعة الخيل.. ما وراء المجد"، على الأهمية المتنامية لهذا القطاع على الصعيدين الرياضي والاقتصادي. تأتي هذه الأهمية في ظل الاهتمام المتزايد بسباقات الخيل ورياضات الفروسية، والاتساع السريع لحركة الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها حول العالم. وتتناول السلسلة الأثر الاقتصادي الذي تحركه هذه الصناعة وتوفره من ملايين فرص العمل، كما تستعرض مسيرة الفرسان كرموز للتحدي والتفاني في الوصول إلى منصات التتويج.

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الولايات المتحدة تهيمن على القيمة الاقتصادية

تقدم الولايات المتحدة نموذجاً بارزاً على الثقل الاقتصادي الهائل الذي تمتلكه صناعة الخيل، حيث بلغت مساهمتها الإجمالية في الاقتصاد الأمريكي 177 مليار دولار عام 2023، في مقابل 122 ملياراً عام 2017. يمثل هذا الرقم زيادة تراهم 45%، وهو ما ارتبط بالقطاع بنحو 2.2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وفقاً لدراسة نشرها المجلس الأمريكي للخيل في 31 يناير 2024.

وبحسب الدراسة المذكورة، بلغ الأثر الاقتصادي لمنافسات الفروسية الرياضية 37.3 مليار دولار، مقابل 36.7 ملياراً للأنشطة الترفيهية وركوب الخيل، و36.4 ملياراً لسباقات الخيل مباشرة. كما سجلت أنشطة استخدام الخيل في أنشطة العمل التقليدية قيمة 6.4 مليارات دولار، بينما بلغت الخدمات العلاجية المرتبطة بها 1.55 مليار دولار، بالإضافة إلى 325 مليون دولار لأنشطة إنقاذ الخيل وإيوائها، مما يعكس شمولية التأثير الاقتصادي.

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بريطانيا وسوق العمل الريفي

في بريطانيا، التي تعد من أعرق مراكز تربية الخيول وسباقاتها في العالم، تتجاوز المساهمة الاقتصادية لصناعة الخيل تسعة مليارات جنيه إسترليني سنوياً، ما يعادل نحو 11.8 مليار دولار. يدعم هذا القطاع الاقتصادي الضخم نحو 250 ألف وظيفة، وفقاً لبيانات الجمعية البريطانية للطب البيطري للخيول، مما يجعله محركاً رئيسياً للاقتصاد المحلي والريفي على حد سواء.

تضم الصناعة البريطانية أكثر من 18 ألف مؤسسة اقتصادية، فيما تتجاوز قيمة تجارتها الخارجية 500 مليون جنيه إسترليني، لتشكل ثاني أكبر قطاع من حيث العمالة في المناطق الريفية البريطانية. وتساهم سباقات الخيل وحدها بنحو 4.1 مليارات جنيه إسترليني سنوياً في الاقتصاد وتدعم أكثر من 85 ألف وظيفة، فيما تستقطب المضامير البريطانية أكثر من خمسة ملايين زيارة سنوياً، مما يعزز من قطاعي السياحة والضيافة.

فرنسا وأستراليا في صدارة الممارسات

تحقق صناعة الخيل في فرنسا رقم أعمال إجمالياً يبلغ 11.9 مليار دولار، وتوفر 66 ألف وظيفة باعتبارها نشاطاً مهنياً رئيساً، بينها 52 ألف وظيفة مباشرة.这些数据来自 المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية والغذائية والبيئي في تقرير نشره في 20 ديسمبر 2023. تتوزع الصناعة على أربعة قطاعات مترابطة تشمل الرياضة والترفيه والسباقات واستخدام الخيول في العمل وإنتاج اللحوم، لتجمع بين النشاط الزراعي والاقتصاد الرياضي.

في أستراليا، تصل التقديرات الاقتصادية لمختلف قطاعات صناعة الخيل إلى نحو 27 مليار دولار أسترالي، ما يعادل 18 مليار دولار أمريكي، استناداً إلى ثلاث دراسات وتقارير منفصلة. وبلغ إجمالي القيمة المضافة للأنشطة المرتبطة بالخيل، باستثناء السباقات، 15.75 مليار دولار أسترالي عام 2024، وفق دراسة أعدتها مؤسسة الأبحاث الاقتصادية "آي إي آر" بتكليف من المجلس الأسترالي لصناعة الخيل. وتظهر هذه الأرقام قوة القطاع في خلق قيمة مضافة عالية عبر سلسلة التوريد المختلفة.