رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش يبعث ببرقيتي تهنئة للمغرب بمناسبة عيد الاستقلال، معرباً عن تمني دوام الأمن والتقدم للشعب المغربي الشقيق.

هنأ معالي صقر غباش ، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المغرب ية الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال المجيد. وقد توجه معاليه بالتهاني الملكية والحكومية والشعبية، متمنياً للشعب المغرب ي دوام التقدم والرفاهية والازدهار المستمر.

تأكيد العلاقات الأخوية والروابط التاريخية

جاءت رسالة التهنية من صقر غباش تأكيداً على صحة الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الإماراتي والمغربي. وقد أشار إلى أن هذه العلاقات تستند إلى مبادئ الأخوة والتعاون والاحترام المتبادل، وتشكل رافداً أساسياً في تعزيز العمل العربي المشترك.

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إرسال بريدتي تهنئة رسميتين للبرلمان المغربي

وقد بعث معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي ببرقيتي تهنئة متوازيتين، وجههما إلى معالي أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية، وإلى معالي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين. وقد حملت البريدت باسمه ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خالص التحيات الأخوية وأصدق عبارات التبريك.

تطلعات لمزيد من الأمن والاستقرار الإقليمي

وأعرب صقر غباش خلال رسالته عن تمنياته القلبية للمولى العلي القدير أن يحفظ المملكة المغربية الشقيقة، قيادةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار الدائم. كما دعا الله تعالى أن يحقق للمغرب المزيد من التقدم والازدهار في مختلف الميادين تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.

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دور المجلس في تعزيز العمل العربي المشترك

ورأى رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن علاقات التعاون المثمر بين المجلس المغربي والبرلمان الإماراتي تجسد عمق العلاقات الأخوية الصادقة. وهي علاقات تسهم بشكل فعال في رفع مستوى التكامل العربي وتعزيز المبادئ المشتركة على مختلف المحافل الدولية والمنصات الإقليمية.

التزام بتعزيز الشراكة الثنائية المستمرة

هذا وقد جاء هذا التعبير الديبلوماسي الرفيع بمستوى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين. ويأتي كمرسوم واضح على استمرار الإمارات في دعمها وتقوية أواصر الصداقة مع جميع الدول العربية الشقيقة، وخاصة المملكة المغربية ذات المكانة الخاصة.