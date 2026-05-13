صقر غباش يدعو إلى تشريع اتحادي ملزم لتحديد مفهوم سرية البيانات لتعزيز التنافسية الوطنية

رئيس المجلس الوطني الاتحادي يشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة التنظيم إلى التشريع في إدارة البيانات المفتوحة والسرية لتفادي الاجتهادات الشخصية وجذب الاستثمارات.

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش خلال الجلسة العاشرة للمجلس التي انعقدت مؤخرا في العاصمة أبوظبي على وجود فجوة تشريعية حرجة تتعلق بغياب قانون واضح يحدد مفهوم وحدود سرية البيانات في الدولة.

وأوضح غباش أن هذا الغياب قد خلق حالة من التوجس والتردد لدى المسؤولين في مختلف المستويات الإدارية حيث يجد المسؤول نفسه في حيرة من أمره عند تحديد ما إذا كانت المعلومة المتاحة لديه تندرج تحت بند السرية أم أنها بيانات مفتوحة يمكن مشاركتها مع الجهات الأخرى. وأشار إلى أن هذا الوضع يؤدي بالضرورة إلى تجميد تدفق المعلومات الحيوية بين المؤسسات الحكومية مما يعيق القدرة على اتخاذ قرارات مبنية على أسس إحصائية دقيقة ومحدثة.

وقد جاءت هذه التصريحات في سياق مناقشة سياسة الحكومة الرامية إلى تنظيم القطاع الإحصائي وتعزيز مبادئ البيانات المفتوحة لرفع مستوى التنافسية العالمية للدولة وهو الأمر الذي يتطلب شفافية عالية وتكاملا في تبادل المعلومات بين كافة القطاعات. واستعرض رئيس المجلس الوطني الاتحادي تجربة شخصية من واقع عمله السابق كوزير للعمل حيث وصف التحديات التي واجهتها الوزارة في محاولتها بناء قاعدة بيانات شاملة ومكتملة لسوق العمل الإماراتي.

وأوضح غباش أنه في الوقت الذي كانت فيه وزارة العمل تبدي مرونة كاملة واستعدادا تاماً لمشاركة بياناتها الثرية مع الجهات المختصة لخدمة المصلحة العامة إلا أنها واجهت تحفظا ملحوظا من جهات أخرى في تزويدها بالبيانات اللازمة. وأكد أن المشكلة لم تكن في الرغبة الشخصية للمسؤولين بل في غياب آلية قانونية ملزمة تفرض مشاركة البيانات وتحدد بوضوح ما هو مسموح بنشره وما هو محظور.

وشدد على أن الاعتماد على التنسيق الودي أو التعاون الشخصي بين المسؤولين هو نهج غير مستدام لأنه يتفاوت بتغير الأشخاص والمناصب بينما يظل التشريع هو الضمانة الوحيدة لضمان استمرارية تدفق المعلومات بغض النظر عن هوية الشخص الذي يشغل المنصب الإداري. وفيما يخص الجوانب الفنية والتقنية لفت غباش إلى أن الدولة حققت تقدما ملموسا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وهو أمر يسهل التعامل مع الكثير من التحديات الإجرائية لكنه لا يمكن أن يكون بديلا عن الغطاء القانوني.

وحذر من خطورة استمرار التعامل مع كافة البيانات على أنها سرية في ظل غياب التشريع لأن ذلك يدفع الجمهور والمستثمرين إلى البحث عن مصادر بيانات غير موثوقة أو غير رسمية لبناء تصوراتهم وقراراتهم. وأوضح أن المستثمر الأجنبي عندما يجد صعوبة في الوصول إلى بيانات دقيقة وموثقة عن السوق قد يتردد في ضخ استثماراته أو يتخذ قرارا بالامتناع عن الاستثمار بناء على معلومات مغلوطة.

وأشار إلى أن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية قد لامس هذه القضية في صفحاته ولكن المقترح جاء متحفظا باستخدام مصطلح تنظيم بدلا من تشريع وهو ما يراه غباش غير كاف في المرحلة الراهنة. وختم صقر غباش حديثه بالتأكيد على أن تصنيف المعلومات السرية على أسس قانونية سليمة هو أهم بكثير من الاعتماد على الاجتهادات الشخصية اليومية التي قد تختلف من مسؤول لآخر.

فبينما قد يقوم مسؤول ما بإعطاء معلومة ظناً منه أنها غير سرية مما قد يوقعه في مساءلة قانونية فإن وجود تشريع واضح يحمي المسؤول ويحدد مسؤولياته بدقة. ودعا إلى ضرورة وجود رغبة صادقة وسعي جاد من قبل الحكومة لإيجاد قانون اتحادي شامل ينظم عملية تداول البيانات ويصنفها بدقة وهو ما اعتبره المفتاح الأساسي لحل كافة المشكلات العالقة في القطاع الإحصائي وتطوير التنافسية الوطنية للدولة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والتحول الرقمي الشامل الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة





