تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الإنجاز يأتي في الوقت الذي تشهد فيه السوق العقارية في دبي، زيادة في قيمة المبيعات العقارية، حيث بلغت قيمة المبيعات نحو 2.077 مليار درهم، موزعة على مبيعات بنحو 1.2 مليار درهم لمشاريع عقارية جاهزة، و877.41 مليون درهم لمشاريع عقارية على الخريطة، و440.93 مليون درهم للهبات، وذلك بعد تنفيذ 805 صفقات رهن عقارية، و206 صفقات بيع عقارات جاهزة، و599 صفقات بيع عقارات على الخريطة، و154 صفقات رهن عقارية لأراضٍ.

صفقات رهن قياسية ترفع تصرفات عقارات دبي إلى 6.28 مليارات درهم شهدت السوق العقارية في دبي، أمس، نشاطاً لافتاً مع تسجيل صفقات رهن عقارية قياسية أسهمت في رفع إجمالي التصرفات العقارية لتتجاوز ستة مليارات درهم في يوم واحد، في إشارة واضحة إلى استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع، وثقة المستثمرين بالسوق العقارية المحلية، مدفوعاً بجاذبية دبي كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة، إضافة إلى الطلب المتزايد على الأصول العقارية بمختلف أنواعها.

وسجل إجمالي التصرفات العقارية نحو 6.28 مليارات درهم عبر تنفيذ 986 صفقة، تضمنت مبيعات بنحو 2.077 مليار درهم بعد تنفيذ 805 صفقات، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سوق عقارية دبي صفقات رهن عقارية قياسية تصرفات عقارات دبي مبيعات عقارات جاهزة مبيعات عقارات على الخريطة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

محمد بن راشد: الاقتصاد أولوياتنا.. والتنمية أساس علاقاتنا | صحيفة الخليجحلت الإمارات في المرتبة ال 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية...

Read more »

يقود دراجته بالمقلوب 805 كيلومترات | صحيفة الخليجقاد الأمريكي ويل ووكر، من ألاسكا دراجته بالمقلوب عبر ولاية أيوا مسافة 805 كيلومترات، لتسجيل رقم قياسي في موسوعة

Read more »

إزالة 805 لوحات إعلانية عشوائية في رأس الخيمةرأس الخيمة في 4 سبتمبر /وام/ أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، حملة لرصد وإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على المظهر الجمالي العام في الإمارة.وقال سعادة المهندس خالد بن فضل العلي، مدير عام الدائرة، إن الحملة تأتي ضمن الحملات التفتيشية والرقابية الهادفة إلى الحد من الممارسات السلبية وتوعية أفراد المجتمع والمؤسسات بمضامين القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.وأضاف أن البند رقم 5 من لائحة المخالفات والغرامات المعمول بها في دائرة الخدمات العامة، نص على منع الرسم أو الكتابة على...

Read more »

إزالة 805 لوحات إعلانية عشوائية في رأس الخيمةأطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، حملة لرصد وإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية...

Read more »

«شاعر المليون» تحتفي بحامل البيرق «11»احتفى العدد «206» لشهر إبريل/ نيسان من مجلة «شاعر المليون»...

Read more »

اللقاحات أنقذت 154 مليون شخص خلال نصف قرنأنقذت اللقاحات حياة نحو 154 مليون شخص خلال ال 50 عاماً الماضية...

Read more »