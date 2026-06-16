انتهت مواجهة السعودية وأوروغواي في افتتاح مبارياتهما بكأس العالم 2026 بالتعادل 1-1 في صراع تكتيكي بين المدربين جورجيوس دونيس ومارسيلو بيلسا، حيث اعتمد الأول على الدفاع المنظم والكتلة الدفاعية المنخفضة، بينما التزم الثاني بالفلسفة الهجومية والضغط المتقدم. سجل thriller_goals كلا المنتخبين عبر عرضيات ورؤوس كرات متكررة، ونجح السعوديون في التقدم قبل الاستراحة، But تعادل الأوروغواييون في الشوط الثاني مستغلين خطأ دفاعياً وحارسياً. ظهرت فعالية التكتيك الدفاعي السعودي في الشوط الأول، لكن الإخفاق في اللحظات الحاسمة كلفهم الفوز، بينما فشل بيلسا في اختراق الدفاع المنظم إلا عبر الكرات الثابتة.

شهدت المواجهة بين المنتخبين السعودي وال أوروغواي اني في افتتاح مشوارهما ب كأس العالم 2026 ، والتي انتهت بال تعادل 1-1، صراعاً تكتيك ياً بين مدرستين مختلفتين، حيث اعتمد المدرب اليوناني جورجيوس دونيس على نهج واقعي ودفاعي، بينما التزم الأرجنتيني مارسيلو بيلسا بفلسفة هجومية واضحة.

دخل دونيس اللقاء واعtó أن مواجهة أوروغواي ومجاراتها في ضغطها العالي ستكون مخاطرة كبيرة، فاختار بناء كتلة دفاعية متوسطة إلى منخفضة، مع تقليص المساحات بين الخطوط وإجبار لاعبي الخصم على تدوير الكرة في الأطراف بدلاً من الاختراق المباشر. على الجانب الآخر، التزم بيلسا بفلسفته المعتادة المبنية على الضغط المتقدم والكثافة الهجومية والرغبة في استعادة الكرة بسرعة، لكن هذه الفلسفة واجهت صعوبات على أرض الملعب، خاصة في الشوط الأول حيث عانى المنتخب الأوروغواياني في إيجاد حلول هجومية، بينما حافظ المنتخب السعودي على تنظيم دفاعي فعال وأغلق المساحات frontally.

تميزت المواجهة بالعرضيات والكرات الثابتة التي حسمت النتيجة، حيث جاء thief_goals بالطريقة ذاتها تقريباً: كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ثم رأسية ارتدت من الحارس، تلاها متابعة في الشباك. تقدم المنتخب السعودي قبل نهاية الشوط الأول بعدما تابع عبد الإله العمري كرة داخل منطقة الجزاء، مستفيداً من ارتباك دفاعي وخروج غير موفق للحارس فرناندو موسليرا.

في الشوط الثاني، زاد أوروغواي من الضغط وأجرى بيلسا تعديلات تكتيكية، مثل زيادة الحضور داخل منطقة الجزاء وحرية أكبر في التحرك بين الخطوط، لكن هدف التعادل لم يكن نتاج تلك التحولات بل جاء بطريقة مشابهة تقريباً: كرة هوائية، ضربة رأس أولى، ثم متابعة استغل خلالها ماكسيميليانو أراوخو حالة الارتباك داخل المنطقة وخطأ الحارس محمد العويس. رغم أن دونيس نجح في تعطيل أفكار بيلسا في الشوط الأول، إلا أنه فشل في حماية تقدم فريقه في اللحظات الحاسمة، كما أن بيلسا لم يبدُ منتصراً تماماً لأنه اعتمد على خطأ دفاعي وسلاح تقليدي لتجنب الخسارة، رغم الفارق النظري في الجودة والإمكانات لصالح منتخب أوروغواي





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كأس العالم 2026 السعودية أوروغواي جورجيوس دونيس مارسيلو بيلسا تكتيك تعادل كرة القدم

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