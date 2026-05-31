صراع حاسم في الجولة الأخيرة من دوري نجوم العراق بين البقاء والهبوط

قبل اختتام منافسات دوري نجوم العراق لموسم 2023-2024، لا تزال الصراعات مشتدة على المركز السابع عشر، فيما حسمت بقية المراكز تقريباً، مما يجعل الجولة الأخيرة carrying weight خاص للفريقين المتنافسين على تفادي مباراة "البلاي أوف" الحاسمة.

حُسمت أغلب مراكز دوري نجوم العراق قبل نهاية الجولة الأخيرة، باستثناء صراع محتدم على المركزين السابع عشر والثامن عشر. توج فريق القوة الجوية باللقب. وضمن فريق الشرطة المركز الثاني، كما حصل فريق أربيل على المركز الثالث.

بينما يستمر التنافس بين الزوراء والطلبة على المركز الرابع. في أسفل الترتيب، هبط فريقي النجف والقاسم بشكل رسمي إلى الدوري الممتاز للموسم القادم، ليحل محلهما فريقا الجولان وغاز الشمال. لكن الاهتمام الأكبر ينصب على معركة البقاء في الدوري الممتاز، حيث يدخل فريقا أمانة بغداد ونفط ميسان الجولة الأخيرة وعينيهما على تأمين مركز بعيد عن مباراة "البلاي أوف".

إذا احتل أي منهما المركز السابع عشر، فإنه سينجو من مواجهة كربلاء في مباراة فاصلة، بينما الخاسر يهبط. أمانة بغداد، في المركز الثامن عشر برصيد 37 نقطة، مضطر للفوز على مستضيفه فريق أربيل على ملعب فرانسو حريري، كما تحتاج أيضاً إلى تعثر نفط ميسان.

نفط ميسان، بـ39 نقطة، يلعب ضد ضيفه الغراف في الناصرية، حيث يكفيه التعادل لضمان البقاء مباشرة، كما أن الخسارة قد تكفيه بنفس الطريقة إذا خسرت أمانة بغداد. نظراً لأن الغراف أقل قوة من أربيل حسب الترتيب العام، فإن فرص نفط ميسان تبدو أفضل. النتيجة النهائية ستحدد من سيلعب البلاي أوف ضد كربلاء ومن سيخوض موسم الدوري الممتاز.

هذه الجولة تحدد مصير الأندية بين البقاء في القمة والهبوط إلى الدرجة الأدنى، مما يجعل لها أهمية خاصة على جميع المستويات





