صراع الرؤى بين واشنطن وتل أبيب: تفاصيل المكالمة المتوترة بين ترامب ونتنياهو حول الملف الإيراني

كشف تقرير عن خلاف حاد نشب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب مبادرة أمريكية للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران لإنهاء حالة الحرب.

شهدت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل حالة من التوتر الملحوظ والاضطراب المفاجئ عقب مكالمة هاتفية وصفت بأنها عاصفة ومتوترة للغاية، جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وبحسب تقارير مفصلة نقلها موقع أكسيوس استناداً إلى مصادر مطلعة على كواليس الأحداث، فإن محور الخلاف تمثل في التوجهات الأمريكية الأخيرة نحو محاولة التوصل إلى اتفاق دبلوماسي شامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا الاتفاق الذي يطمح إليه الجانب الأمريكي يهدف في جوهره إلى تخفيف حدة الصراع القائم وفتح آفاق جديدة للتفاوض قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء حالة الحرب الرسمية بين واشنطن وطهران.

وقد أبدى الرئيس ترامب تفاؤلاً كبيراً بقدرة الدبلوماسية على تحقيق نتائج ملموسة، مقترحاً مبادرة استراتيجية تعتمد على ما يسمى خطاب نوايا، وهو وثيقة رسمية يتم توقيعها بين الطرفين لتدشين مسار تفاوضي مكثف يمتد لمدة ثلاثين يوماً، يتناول قضايا شائكة للغاية، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني وضمانات حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يعد شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية. في المقابل، جاء رد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غاضباً ومتحفظاً إلى أقصى درجة، حيث يرى نتنياهو أن أي مسار تفاوضي مع طهران في الوقت الراهن هو بمثابة مغامرة غير محسوبة العواقب، وقد تمنح إيران فرصة ذهبية لالتقاط أنفاسها وتعزيز قدراتها النووية والعسكرية تحت غطاء من التهدئة الزائفة التي توفرها الدبلوماسية.

وقد عبّر نتنياهو خلال المكالمة عن تشكيكه الواسع في جدوى المفاوضات، مؤكداً أن الحل الوحيد والفعال لضمان أمن إسرائيل واستقرار المنطقة يكمن في استئناف العمليات العسكرية الموجهة بدقة لتدمير البنية التحتية النووية والعسكرية الإيرانية، وإضعاف قدرات طهران بشكل جذري يمنعها من تهديد المصالح الإسرائيلية أو التدخل في شؤون المنطقة عبر وكلائها. هذا التباين الجذري في الرؤى أدى إلى حالة من الجفاء في نهاية المكالمة، حيث افترق الجانبان وهما على خلاف عميق بشأن كيفية إدارة الأزمة الإيرانية، وهو ما عكسه رد فعل نتنياهو اللافت الذي وصفه مصدر أميركي بأنه كان حاداً وغير مسبوق في سياق التنسيق التقليدي بين الحليفين.

ولم تتوقف التوترات عند حدود المكالمة الهاتفية، بل امتدت لتشمل التحركات الدبلوماسية في واشنطن، حيث أشارت تقارير إلى أن السفير الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية حاول نقل مخاوف نتنياهو العميقة وتحذيراته إلى مجموعة من المشرعين في الكونغرس، في محاولة حثيثة لحشد دعم سياسي أميركي يضغط على الإدارة من أجل التخلي عن المسار التفاوضي والعودة إلى خيار الضغط العسكري الشامل. ورغم أن المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية نفى هذه الادعاءات بشكل رسمي، مؤكداً عدم التعليق على المباحثات الخاصة والسرية، إلا أن التسريبات تشير إلى أن إسرائيل تسعى بكل قوتها لمنع إبرام أي اتفاق قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات عن طهران دون الحصول على ضمانات أمنية مطلقة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، يسعى المفاوضون الأمريكيون حالياً إلى انتزاع التزامات أكثر صرامة ووضوحاً من الجانب الإيراني فيما يتعلق بوقف تخصيب اليورانيوم، مقابل تقديم وعود أمريكية بتفاصيل دقيقة حول آليات الإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك العالمية. ومع ذلك، تظل احتمالية قبول إيران لهذه المسودة الجديدة أمراً غير محسوم، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهين متناقضين، إما التوصل إلى تسوية تاريخية تنهي سنوات من العداء، أو الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة تغذيها رغبة إسرائيل في تدمير القدرات الإيرانية قبل وصولها إلى مرحلة لا يمكن الرجوع عنها





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترامب بنيامين نتنياهو إيران البرنامج النووي العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

United States Latest News, United States Headlines