صراع ترامب والكونغرس على المشروعات المعمارية في واشنطن

إدارة ترامب تسارع لإنجاز مشاريعها العمرانية في واشنطن قبل استلام الديمقراطيين مجلس النواب، فيما تهدد لجنة الموارد الطبيعية بالتحقيق وإيقاف المشاريع.

تتسابق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مكثف لدفع مشروعاتها العمرانية الكبرى في العاصمة واشنطن نحو مراحل متقدمة قبل انعقاد الكونغرس الجديد في يناير المقبل. يأتي هذا التسارع في ظل استعدام الديمقراطيين، الذين نجحوا في انتزاع السيطرة على مجلس النواب ، لفتح تحقيقات رسمية في هذه المشاريع، وسط تحذيرات صادرة من مبلغين داخل الحكومة تفيد بإتلاف وثائق رئيسية تحسباُ من الرقابة البرلمانية القادمة.

ضغوط على وزارة الداخلية لحفظ السجلات

يهدف النائب الديمقراطي جاريد هوفمان، وهو أبرز الديمقراطيين في لجنة الموارد الطبيعية في مجلس النواب والمرشح لرئاستها، إلى توجيه رسائل رسمية اليوم الثلاثاء إلى وزارة الداخلية الأمريكية وعدد من الوكالات الفيدرالية الكبرى. يطالب هوفمان通过这些 الجهات بالحفاظ على جميع السجلات والمستندات المرتبطة مباشرة بالمشروعات المذكورة، واستعادة أي بيانات تم حذفها أو إتلافها، مع تعليق فوري لأي إجراءات تتعلق بتدمير الوثائق قبل انتهاء العام.

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تشمل الرسائل الموجهة هيئات حكومية حيوية مثل هيئة المتنزهات الوطنية ومكتب إدارة الأراضي التابعين لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى وزارة الزراعة. كما طالت الطلبات شركات خاصة كبرى، بينها عملاقا الدفاع والتصنيع لوكهيد مارتن وشركة جون دير، اللتان قدمتتا تبرعات مالية لدعم مشروعات ترامب، وذلك وفقاً لتقرير نشرته شبكة سي إن إن الإخبارية.

تعارض مزاعم المبلغين مع موقف الوزارة

تكتسب هذه التصرفات أهمية استثنائية نظرًا لصلاحيات لجنة الموارد الطبيعية، التي نادراً ما تحظى بالاهتمام الإعلامي الذي تلقاه لجنتا القضاء والرقابة، إلا أنها تمتلك jurisdictionاً مباشراً على المتنزهات الوطنية والأراضي الفيدرالية التي تقام عليها مشروعات الرئيس. وقد صرح هوفمان قبل الانتخابات بأنه سيستدعي الشهود ويستجوبهم تحت القسم إذا تولى رئاستها للجنة، مؤكداً أن "كل شيء قادم" وأن اللجنة ستمتلك الأدوات القانونية لإيقاف العديد من هذه المشاريع.

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من جهتها، تواصلت اللجنة مع عدد من المبلغين خلال الأسابيع الأخيرة، وصفهم مسؤولو الكونغرس بالموثوقين، الذين أعربوا عن مخاوفهم الشديدة من تخلص وزارة الداخلية من سجلات ووثائق مهمة قبل وصول الديمقراطيين إلى مقاعدهم. وقد نفت وزارة هذه المزاعم قطعياً، واصفةً إياها بأنها "كاذبة بنسبة 100%"، مؤكدة في بيانها أن إجراءاتها الحالية في إدارة السجلات والتقارير تتوافق تماماً مع الالتزامات القانونية الفيدرالية القائمة.

مشروعات كبرى وجداول زمنية مشددة

من المتوقع أن تتقدم خلال الستين يوماً المقبلة إجراءات تتعلق بعدة مشاريع ساخنة، منها مشروع "قوس النصر" الذي يقترحه ترامب لإقامته في واشنطن، وسياج ساحة لافاييت المجاور للبيت الأبيض. كما تشمل الخطة تطوير ملعب الغولف في متنزه شرق بوتوماك، بالإضافة إلى خطة تطوير حوض تايدل في قلب العاصمة التي تتضمن مشروع "حديقة الأبطال الأمريكيين".

يعتقد مساعدو لجنة الموارد الطبيعية أن لجنة الاستماع البارزة ستعقد في الأشهر الأولى من الكونغرس الجديد، وسيتصدر جدول أعمالها هذان المشروعان الكبيران: ملعب الغولف وقوس النصر. وقد شبّه تشارلز بيرنباوم، وهو خبير من مؤسسة المشهد الثقافي المعنية بحماية المواقع التاريخية، المرحلة المقبلة بعاصفة عنيفة، تتحرك فيها جميع هذه المشاريع المعمارية الضخمة في وقت واحد دون هوادة.

حدود الانفتاح وتأثيرات سياسية طويلة المدى

أظهرت الإدارة الأمريكية استعجالاً متزايداً وإنجازاً سريعاً للمشاريع قبل نهاية العام، كما يظهر ذلك جلياً في ظهور ترامب بعد يوم واحد من الانتخابات في موقع بناء قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض. هناك وقع الرئيس على آخر عارضة فولاذية قبل تثبيتها نهائياً، في مشهد رمزي يؤكد جدية التوجه نحو الإنجاز السريع.

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دافع المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنغل عن وتيرة التنفيذ المتسارعة، قائلاً إن الرئيس "يتحرك بسرعة البرق، لأنه ليس لدينا وقت نضيعه". يكشف هذا الموقف حدود الانفتاح الذي أبداه ترامب تجاه الديمقراطيين بعد الهزيمة الانتخابية، فالمشروعات التي يعدّها جزءاً من إرثه الشخصي تبدو خارج دائرة التسوية السياسية.

لا يثير هذا السلوك جدلاً إعلامياً فحسب، بل ينذر بمعركة رقابية وقضائية مبكرة مع الكونغرس الجديد. فبينما تسعى الإدارة لإغلاق الملفات العمرانية، يهيئ الديمقراطيون الأدوات البرلمانية والقانونية، بما في ذلك مذكرات الاستدعاء الملزمة واللجوء إلى القضاء، لضمان مساءلة كل من قد يتورط في محاولة إخفاء معلومات أو إتلاف وثائق تتعلق بمصير الأراضي العامة في العاصمة.