صراع حاد بين نتنياهو وآيزنكوت حول الاستراتيجية الأمنية لإسرائيل مع إيران

تعمق الخلاف الاستراتيجي بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت بشأن التعامل مع التهديد الإيراني، في ظل فترة حكم انتقالية تثير تساؤلات حول صلاحية اتخاذ قرارات عسكرية كبرى.

دخل تكليف الرئيس ال إسرائيل ي إسحاق هرتسوغ رئيس حزب "يشار" ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة إسرائيل ، في مرحلة حرجة تتوزع فيها أدوات الحكم بين رئيس وزراء لا يزال يحتفظ بالسلطة التنفيذية، ورئيس مكلف لا يمتلك حتى الآن صلاحيات الحكم الكاملة. يتنافس الرجلان بشكل مباشر على تحديد مسار التعامل مع التهديدات الإقليمية، حيث يراهن بنيامين نتنياهو على القوة العسكرية لإحداث تغيير استراتيجي جذري، بينما يحاول آيزنكوت الاعتماد على القوة المحسوبة وتجنب الانزلاق إلى حرب مفتوحة لا تضمن نتائجها.

التحذير من عواقب عسكرية مدمرة على الديمقراطية

أصدر آيزنكوت رسالة تحذيرية موجهة إلى نتنياهو، طالبه فيها بالتروي وعدم اتخاذ خطوات عسكرية لا تستند إلى تهديد مباشر ووشيك، معتبراً أن الإقدام على ذلك خلال المرحلة الانتقالية قد تكون له عواقب مدمرة على الديمقراطية الإسرائيلية. جاءت هذه الرسالة في سياق تقارير عن مساعي نتنياهو لإطلاق حرب جديدة مع إيران، مما يؤكد سعي رئيس الحكومة المكلف إلى تبني خطاب أمني جديد يعتمد مقاربة أكثر حذراً. لا ينطلق الخلاف من اختلاف جذري حول طبيعة التهديد الإيراني، بل يركز على ضرورة التأني وعدم الاستعجال في الرد.

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تباين في استراتيجيات التعامل مع التهديد النووي

تشير المعطيات المتاحة إلى أن الاختلاف الجوهري يكمن في الوسائل والتوقيت وحسابات المخاطر، وليس في الأهداف الأمنية النهائية. فكلا الرجلين يعارضان أي اتفاق نووي سيئ مع طهران، ولا يستبعدان اللجوء إلى الخيار العسكري إذا اقتربت إيران من امتلاك سلاح نووي. لكن النقاش يمتد ليشمل من يملك حق اتخاذ قرار حرب جديدة، في وقت لا تزال فيه المفاوضات الأمريكية الإيرانية مطروحة على الطاولة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي تفضيلاً واضحاً للحل الدبلوماسي في المرحلة الراهنة.

مقاربات متباينة تجاه النظام الإيراني

تبني نتنياهو مقاربة أكثر اندفاعاً تقوم على توسيع نطاق المواجهة، واستثمار التفوق العسكري الإسرائيلي لإضعاف القدرات الإيرانية وصولاً إلى إسقاط النظام الإيراني، وهو ما أعلنه صراحة كطريق لإنهاء التهديد الإيراني بشكل دائم. على النقيض من ذلك، يحاول آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، تقديم نفسه كرجل المؤسسة العسكرية الذي يدرك حدود القوة، ويؤكد أن تحقيق انتصارات ميدانية لا يعني بالضرورة اندفاعاً استراتيجياًً خطيراً. يصر آيزنكوت على أن إسقاط النظام قد لا يكون الحل الوحيد أو الأسلم، داعياً إلى إدارة النزاع بدقة بدلاً من البحث عن حل جذري قد يكلف الدولة غالياً.

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ضغوط زمنية وتشكيل الحكومة الجديدة

يواجه آيزنكوت ضغوطاً زمنية صارمة تتمثل في مهلة 28 يوماً تنتهي في 6 ديسمبر لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها لمدة 14 يوماً إضافية حتى 20 ديسمبر. إذا أخفق في هذه المهمة، يحق للرئيس تكليف نائب آخر لمدة 28 يوماً، ثم قد يطلب من مرشح ثالث تشكيل الحكومة خلال المهلة القانونية المحددة، قبل الانتقال إلى انتخابات جديدة إذا استُنفدت جميع الفرص المتاحة قانونياً. هذا الجدول الزمني يضيف طبقة أخرى من التعقيد على الوضع السياسي الحالي، حيث لا تزال المفاوضات بين الأحزاب جارية.

تحديات السلطة الانتقالية والقانونية

تكشف المرحلة الانتقالية الحالية عن انقسام عميق بين من يملك الحكومة الحالية ومن يملك تفويض تشكيل الحكومة القادمة، مع قدرة الكنيست على تعديل قواعد المشهد السياسي. يرى محللون أن القرارات العسكرية الكبرى لا تحظرها القوانين على حكومة تصريف الأعمال، لكنها تخضع لضوابط صارمة توازن بين حماية الأمن القومي واستمرار عمل المؤسسات، وتجنب فرض قرارات تقيد خيارات الحكومة المقبلة. تتجاوز النقاشات الجانب القانوني إلى الحسابات السياسية الدقيقة، حيث قد تدفع حرب جديدة الأحزاب إلى مراجعة تحالفاتها الحالية، أو الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية أو طوارئ، رغم الخلافات الحادة التي خاضت من أجلها الانتخابات الأخيرة.