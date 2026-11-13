صراع إسرائيل على إيران: نتانياهو وآيزنكوت يتنافسان على القرار العسكري

تتصاعد حدة التوتر بين نتنياهو وآيزنكوت بشأن شن حرب جديدة على إيران، حيث يسعى الأول لاستغلال الضعف الإيراني سياسياً، بينما يحذر الثاني من مخاطر الانجرار لصراع إقليمي يهدد تشكيل الحكومة.

تواجه الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل و الولايات المتحدة منعطفاً بالغ الخطورة، حيث يتشابك التصعيد الإقليمي المستمر منذ الحرب التي شنتها تل أبيب وواشنطن على إيران في فبراير الماضي، مع مخاضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المتعثرة وتداعيات الانتخابات الأخيرة التي أجريت في السابع والعشرين من أكتوبر.

في ظل هذا السياق المأزوم، تتسارع التحركات الدبلوماسية والاستخباراتية بشكل ملحوظ، على غرار زيارة قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال كيرت رينشو إلى إسرائيل للقاء قائد سلاح البحرية الأدميرال إيال هارئيل، لتعزيز التنسيق الأمني وحماية الممرات البحرية.

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التصعيد العسكري والضغوط السياسية

تأتي هذه التحركات الاستخباراتية الرفيعة المستوى بالتوازي مع التقارير الواردة عن توجه رئيس جهاز الموساد رومان جوفمان إلى واشنطن للاجتماع بمدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، في محاولة لتنسيق المواقف المشتركة.

وتشير التقارير إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتانياهو يمارس ضغوطاً مكثفة على الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب لاستئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران، مما خلق صداماً سياسياً ومؤسساتياً حاداً في تل أبيب.

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يرى هذا الصراع بوضوح في الانقسام العميق بين معسكر نتانياهو ورئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت، الذي يسعى جاهداً لفرض ضوابط صارمة تحيد المؤسسة الأمنية عن مغامرات عسكرية قد تُفشل جهوده في تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

الرقابة القانونية وحكومة تصريف الأعمال

يصر آيزنكوت، مدعوماً برئيس الأركان إيال زامير، على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالقيود القانونية والسياسية المترتبة على كون الحكومة الحالية مجرد حكومة تصريف أعمال، مما يعارض رؤية وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

اعتبر كاتس أن نتانياهو لا يحتاج إلى إذن من المعارضة لاتخاذ قرارات استراتيجية كبرى تخص الأمن القومي، في حين رأى آيزنكوت أن أي قرار منفرد قد يتخذه نتانياهو للهروب من المأزق السياسي سيجهض فرص المعارضة في الإطاحة بحزب اليمين الحاكم.

تجلى هذا الصراع بوضوح خلال الاجتماع الأمني الطارئ الذي عقد بين نتانياهو وآيزنكوت واستمر لأكثر من ساعتين بحضور السكرتير العسكري غاي ماركيزانو، حيث حاول آيزنكوت ضمان حقه في الحصول على إحاطات أمنية دورية عبر مخاطبة النائبة العامة غالي باهاراف ميارا.

الانقسام الإعلامي والاستراتيجي

سلطت منصات وشاشات الإعلام العبري، لا سيما القناة 12، والقناة 14، وصحيفتي "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، الضوء بكثافة على الخلافات الجوهرية بين نتانياهو وآيزنكوت وزامير حول سيناريوهات الحرب المتوقعة على إيران.

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تنقل القناة 14 ودوائر اليمين المؤيدة لنتانياهو سردية تركز على ضرورة استغلال الفرصة التاريخية المتاحة لضرب المشروع النووي الإيراني وإزالة التهديدات الوجودية بغض النظر عن الاعتبارات الائتلافية الداخلية.

في المقابل، تحذر صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت"، إلى جانب تحليلات القناة 12، من خطورة توظيف الملف الأمني لأغراض سياسية بحتة وحزبية ضيقة، مشيرتين إلى أن ضغوط نتانياهو تهدف بشكل أساسي إلى إفشال مهمة آيزنكوت في تشكيل الحكومة.

الموقف الأمريكي وتوابع القرار

تشير التقارير الصحافية والتحليلية إلى انقسام حذر في دوائر صنع القرار بواشنطن، فبينما يرحب حلفاء تيار "أمريكا أولاً" والصقور الجمهوريون بأي تحرك يضعف النفوذ الإيراني، تبدي إدارات الاستخبارات والبنتاغون هواجس حقيقية حيال التداعيات الاقتصادية.

تخشى الإدارة الأمريكية من الانجرار وراء حرب مفتوحة قد تفرضها حسابات سياسية داخلية إسرائيلية ضيقة، سيما في ظل الهزائم الانتخابية الأخيرة التي مُني بها الجمهوريون في التجديد النصفي، ما يجعل من زيارة رئيس الموساد المرتقبة لأمريكا اختباراً حقيقياً لمدى تطابق الأجندات.