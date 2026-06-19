صدمة في إسرائيل من انتقادات فانس الحادة للوزراء وتحذيرات ضمنية بشأن الدعم العسكري

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن صدمة في الأوساط السياسية الإسرائيلية بعد انتقادات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لوزراء في حكومة نتنياهو بسبب رفضهم الاتفاق مع إيران، مع تحذيرات ضمنية تتعلق بمستقبل الدعم العسكري.

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن حالة من الصدمة داخل الأوساط السياسية ال إسرائيل ية عقب الانتقادات الحادة التي وجهها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو بسبب مواقفهم الرافضة للاتفاق الأمريكي الإيراني.

وبحسب الصحيفة، فضلت إسرائيل عدم الرد بشكل مباشر على تصريحات فانس، في محاولة لتجنب تعميق الخلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وجّه بدوره انتقادات متكررة لنتنياهو خلال الأيام الأخيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين إسرائيليين فوجئوا بحدة تصريحات فانس وما تضمنته من رسائل اعتُبرت بمثابة تحذير ضمني يتعلق بمستقبل الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل. وجاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي بعد انتقادات وجهها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للاتفاق الذي وقعته إدارة ترامب مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن فانس يوجه رسالة واضحة إلى نتنياهو مفادها ضرورة ضبط وزرائه وعدم تحدي الإدارة الأمريكية. وأضاف المصدر أن مواقف فانس تعكس توجهاً متنامياً داخل أوساط الحزب الجمهوري، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وضع نفسه في مواجهة مباشرة مع ترامب وفانس من خلال الاعتراض العلني على مسار الاتفاق مع إيران.

ورغم التزام نتنياهو الصمت حيال الاتفاق، فإن الخلافات تبدو أكثر وضوحاً في الملف اللبناني، حيث ترفض إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان قبل معالجة ملف سلاح حزب الله. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على وجودها الأمني في جنوب لبنان طالما استدعت الضرورات الأمنية ذلك، مشدداً على أن القوات الإسرائيلية لن تغادر المنطقة قبل ضمان إبعاد تهديدات حزب الله عن الحدود الشمالية.

وترى الصحيفة أن نتنياهو يتجنب الدخول في مواجهة علنية مع ترامب في هذه المرحلة، في وقت يعتقد فيه بعض المسؤولين الإسرائيليين أن الاتفاق مع إيران قد لا يصمد على المدى الطويل، ما يدفع تل أبيب إلى التركيز حالياً على الاستعدادات العسكرية ومراقبة تطورات المرحلة المقبلة. هذه التطورات تأتي في سياق علاقات إسرائيلية أمريكية متوترة على عدة جبهات.

فمن جهة، يشعر نتنياهو بأن إدارة ترامب تتخلى عن إسرائيل في ملف إيران من خلال إبرام اتفاق يعتبره الكثيرون في تل أبيب غير كافٍ لوقف البرنامج النووي الإيراني. ومن جهة أخرى، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً داخلية من اليمين المتطرف الذي يطالب بموقف أكثر تشدداً تجاه واشنطن. وفي الوقت الذي يسعى فيه نتنياهو للحفاظ على الدعم الأمريكي الحيوي لإسرائيل، فإنه يجد نفسه محاصراً بين رغبة واشنطن في تهدئة التوترات الإقليمية ومطالب حلفائه اليمينيين الذين لا يريدون أي تنازلات.

ويعتقد المحللون أن تصريحات فانس الأخيرة قد تكون مؤشراً على بدء مرحلة جديدة من الضغوط الأمريكية على إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بملفات حساسة مثل المستوطنات والقدس. وتتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل ستضطر في النهاية إلى تقديم تنازلات للحفاظ على علاقاتها مع أقوى حليف لها، أم أن نتنياهو سيخاطر بمواجهة شاملة مع الإدارة الأمريكية.

في المقابل، ترى دوائر سياسية في واشنطن أن على إسرائيل أن تدرك أن المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط تتطلب نهجاً أكثر توازناً، وأن التحالف مع إسرائيل لا يعني الموافقة على كل سياساتها. ومع استمرار الغموض حول مستقبل الاتفاق مع إيران، تبقى أنظار العالم متجهة نحو الخطوة التالية لكل من واشنطن وتل أبيب في هذا الملف الذي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم





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