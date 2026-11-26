تحقيق صامويل فرانكلين كودي الأول لرحلة طيران مستمرة بمحرك في بريطانيا عام 1908، وتفاصيل تحوله من عرض سيرك إلى ريادة الطيران البريطاني.

نجح الأمريكي المولود في أيوا، صامويل فرانكلين كودي ، في تسجيل إنجاز تاريخي حاسم في سماء المملكة المتحدة، إذ أقام أول رحلة طيران رسمية مستمرة بمحرك لطائرة أثقل من الهواء في بريطانيا بتاريخ 16 أكتوبر 1908. انطلقت هذه الرحلة المحورية من منطقة فارنبورو العسكرية، حيث شهد المجال الجوي البريطاني那一刻 تحولاً جذرياً في مفاهيم النقل والطاقة الحركية، بعد سنوات من الاعتماد الكلي على المناطيد والطائرات الورقية.

تفاصيل أول تحليق رسمي في فارنبورو

شهدت عملية الإقلاع في 16 أكتوبر 1908 ظروفاً جوية متغيرة، حيث هبت رياح بسرعة تقارب 10 أميال في الساعة، مما استلزم من الطيار صامويل فرانكلين كودي ضبط سرعته بدقة متناهية ليصل إلى 30 ميلاً في الساعة عند لحظة الانفصال عن الأرض. استمرت هذه الرحلة الافتتاحية لمدة 27 ثانية كاملة، خلال قطع مسافة أفقية بلغت 1390 قدماً، وبلوغ ارتفاع أقصى يقارب 40 قدماً فوق سطح الأرض.

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عانى الصاروخ الجوي خلال هذه الرحلة التاريخية من عطل تقني مفاجئ نتيجة محاولة صامويل فرانكلين كودي تجنب عائق طبيعي، حيث اصطدم أحد أجنحته بالأشجار مما أدى إلى انقلاب الطائرة على جناحها الأيسر، إلا أن خروجه من الحادثة دون أي إصابات جسدية كان مؤشراً على متانة التصميم الهندسي الذي استخدمه.

مسيرة كودي من عروض السيرك إلى الطيران

وُلد صامويل فرانكلين كودي في ولاية أيوا الأمريكية عام 1867، وقضى سنوات شبابه الأولى في عالم العروض الترفيهية والسيرك، حيث اشتهر بمهارته الاستثنائية في ركوب الخيل والرماية واستخدام الحبال في عروض الغرب الأمريكي المتوحش التي شارك بها.

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عندما انتقل صامويل فرانكلين كودي إلى أوروبا في عام 1890، اعتمد اسم كودي احترافياً، مستفيداً من شهرة نجم السيرك الأمريكي بافالو بيل كودي، رغم انعدام أي صلة قرابة حقيقية بينهما، ليكتسب جمهوراً أوروبياً واسعاً قبل أن يوجه طاقاته نحو الابتكار العلمي.

بدأ اهتمام صامويل فرانكلين كودي بعلوم الطيران يتبلور من خلال تصميمه لطائرات ورقية متطورة قادرة على حمل أحمال كبيرة، واستفاد من نظام ربط عدة طائرات بورق بخيط واحد لتوليد قوة رفع هائلة، مما دفعه للحصول على براءة اختراع لتقنيته في عام 1901.

الدعم العسكري البريطاني والتطوير التقني

قدم صامويل فرانكلين كودي ابتكاراته إلى وزارة الحرب البريطانية بوصفها وسيلة عسكرية استراتيجية لمراقبة مواقع المدفعية من السماء، وهو ما لاقى صدى واسعاً لدى القادة العسكريين البريطانيين، حيث اشترت البحرية الملكية أربع طائرات ورقية من تصميمه.

تم تعيين صامويل فرانكلين كودي في عام 1906 كبيراً لمدربي الطائرات الورقية في مدرسة المناطيد بمدينة ألدرشوش، قبل أن ينتقل إلى مصنع المناطيد العسكري في فارنبورو، حيث حصل في أواخر عام 1907 على موافقة رسمية لبناء طائرة تعمل بمحرك.

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صُممت الطائرة التي سماها جيش بريطانيا رقم 1 لتكون ثنائية الأجنحة بامتداد وصل إلى 52 قدماً، واستخدمت محرك أنتوانيت بقوة 50 حصاناً، وهو المحرك ذاته الذي غذي المنطاد العسكري Nulli Secundus، وتولى صامويل فرانكلين كودي تشغيل نظام الأحزمة الخاص بالمروحتين الدافعتين أماميتين.

إرث كودي والمستقبل بعد رحيل رواد الطيران

بعد أن أصر صامويل فرانكلين كودي على استمرار تطويره للطائرات، حصل في 14 مايو 1909 على أول رقم قياسي بريطاني رسمي لمسافة التحمل الجوي بعد تجاوز ميل واحد، ثم اصطحب أول ركاب رسميين معه في أغسطس من العام نفسه.

حصل صامويل فرانكلين كودي على شهادة الطيران رقم 9 الصادرة عن نادي الطيران الملكي في يونيو 1910، ثم توج مسيرته التنافسية بفوزه بكأس ميشلان في نهاية العام ذاته بعد إتمام رحلة استمرت 4 ساعات و47 دقيقة متواصلة.

اختتمت قصة حياة صامويل فرانكلين كودي بشكل مأساوي في 7 أغسطس 1913، عندما تحطمت طائرته المائية الجديدة بالقرب من فارنبورو، مما أسفر عن وفاته وفوز الراكب المرافق له، ويليام إيفانز، قبل أن يخلد متحف فارنبورو لعلوم الطيران إرثه بتمثال نصفي تم كشف الستار عنه عام 2013.