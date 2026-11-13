صالون دو شوكولا دبي 2024 يستضيف أنطونيو باشور و360 علامة تجارية

تستضيف دبي معرض صالون دو شوكولا الخامس في أرينا مدينة جميرا من 30 نوفمبر، بمشاركة 360 علامة تجارية و50 طاهياً، على هامش احتفالات الاتحاد الـ55.

تستعد مدينة دبي لاستقبال النسخة الخامسة من معرض " صالون دو شوكولا"، وهو الحدث العالمي الرائد الذي يركز على صناعات الشوكولاتة والحلويات الفاخرة، حيث يقام المعرض ضمن فعاليات مدينة جميرا أرينا. سيستمر الحدث لمدة ثلاثة أيام متتالية بدءاً من الثالثين من نوفمبر الجاري وحتى الثاني من ديسمبر المقبل، وذلك بالتزامن مباشر مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الخامس والخمسين.

تفاصيل المشاركة والحضور في المعرض

تسعى النسخة الحالية من معرض صالون دو شوكولا إلى تعزيز مكانتها كمنصة رئيسية تجمع بين المواهب المحلية والعالمية، حيث تشير التقديرات إلى استقطاب المعرض لأكثر من سبعة آلاف زائر من محبي الحلويات والمهنيين في القطاع. يتم تنظيم الفعالية على مساحة واسعة تبلغ ثلاثمائة وخمسة آلاف متر مربع، وتشارك فيها ثلاثة وستون علامة تجارية كبرى، بالإضافة إلى مشاركة ما يقارب مائة وواحدة وعشرين جهة عارضة متخصصة في هذا المجال الحيوي.

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أنطونيو باشور ضيف شرف الحدث العالمي

يحل الضيف الشرفي للمعرض هذا العام، وهو الطاهي الفرنسي الشهير أنطونيو باشور، الحائز على لقب أفضل طاهي حلويات في العالم، ليضيف بُعداً عالمياً متميزاً للفعاليات المقامة. يساهم أنطونيو باشور مع نخبة من خمسين طاهياً متخصصاً في فنون الحلويات، وصناع الشوكولاتة البارزين، والخبراء الدوليين، والعلامات التجارية العالمية الرائدة في تقديم أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في صناعات الشوكولاتة والقهوة المختصة.

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فعاليات مبتكرة وحلقات نقاش استراتيجي

تشمل البرامج التفاعلية للمعرض عرض أزياء فريد يجمع بين إبداعات فنون الطهي وتصميم الأزياء الفاخرة، بمشاركة طهاة حلويات ومصممين محترفين من معهد "إسمود" المعني بالأزياء والتصميم. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف الفعاليات جلسات حوارية متعمقة تناقش قضايا الاستدامة البيئية، وتتطور تفضيلات المستهلكين الحديثة، ومستقبل صناعة الشوكولاتة والمعجنات والجيلاتو والقهوة المختصة في الأسواق العالمية.

رؤية المنظمة لدبي كمركز عالمي للطهي

أكدت جمانة داموس سلامة، المدير العام لشركة "إتش إس إم إي" المنظم للفعالية، أن هذه النسخة تمثل محطة استراتيجية ومهمة في مسيرة المعرض الطويلة، مشيرة إلى أن تزامنه مع احتفالات عيد الاتحاد يعكس التنوع الثقافي الغني ومكانة دبي المتنامية كوجهة عالمية رائدة لفنون الطهي. أضافت مها الخوري، مديرة المشاريع والمبيعات في شركة "إتش إس إم إي"، أن المعرض يعكس التطور الكبير في قطاع الحلويات بالمنطقة، ويعزز مكانة دبي كمركز استراتيجي لاستقطاب المواهب العالمية والاستثمارات والابتكارات في فنون الطهي.