صاحب كلب مشهور يكشف عن سرقة وذبح حيوانه الأليف من مزرعة عائلته وبيعه لمطعم

كلب من فصيلة بوردر كولي يدعى 'تشوتو' ويبلغ من العمر 8 سنوات، ويمتلك أكثر من 1.5 مليون متابع على منصة دويين، سرق من مزرعة عائلية في الصين وبيعه بمبلغ زهيد لا يتجاوز 26 دولارا إلى مطعم حيث ذبح وأكل في نفس اليوم. مالك الكلب، المؤثر الصيني في مجال السفر 'قوه'، تركه مع والديه أثناء سفره، وعند عودته تمكن من تتبع الخاطفين في قرية مجاورة، حيث اعترفا ببيعه لتاجر كلاب مقابل 180 يوانا. الكلب كان قيمته الحقيقية تصل إلى 10 آلاف دولار على الأقل. وقال أحد الخاطفين للمالك ببرودة: 'الكلب ميت، توقف عن إحداث الضجة. أنا لم أخالف القانون'. وعندما واجه المالك الجزار، قيل له إن فرو الحيوان قد ألقي في القمامة.

الكلب مشهور على وسائل التواصل الاجتماعي يتابعه أكثر من 1.5 مليون شخص، لكن مصيره كان مأساوياً بعد سرقته من مزرعة عائلية في ال صين وبيعه بمبلغ زهيد لا يتجاوز 26 دولاراً إلى مطعم حيث ذبح وأكل في نفس اليوم.

الكلب المدعو 'تشوتو'، وهو من فصيلة 'بوردر كولي' ويبلغ من العمر 8 سنوات، كان له عدد ضخم من المتابعين على منصة 'دويين'، النسخة الصينية من تيك توك. تركه مالكه، المؤثر الصيني في مجال السفر المعروف باسم 'قوه'، مع والديه أثناء سفره. وفي 11 مايو، أظهرت كاميرات المراقبة رجلاً وامرأة على دراجة كهربائية وهما يأخذان الكلب من المزرعة. وأبلغت العائلة المذعورة السلطات فوراً وعرضت مكافأة للعثور عليه.

عندما عاد 'قوه' من رحلته، تمكن من تتبع المشتبه بهما في قرية مجاورة، حيث ادعيا أنهما اعتقدا أن الكلب ضال، واعترفا ببيعه لتاجر كلاب مقابل 180 يواناً (نحو 26.50 دولاراً). وبحسب ما نقلته صحيفة 'ساوث تشاينا مورنينغ بوست'، قال أحد الخاطفين ببرودة للمالك: 'الكلب ميت، توقف عن إحداث الضجة. أنا لم أخالف القانون'. وكان الكلب، الذي تصل قيمته الحقيقية إلى 10 آلاف دولار على الأقل، قد أعيد بيعه بالفعل إلى مطعم حيث ذبح وأكل.

وعندما واجه 'قوه' الجزار الذي قتل تشوتو على أمل استعادة رفاته، قيل له إن 'الفرو قد ألقي في القمامة منذ وقت طويل'





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كلاب صين جريمة حيوانات أليفة مطعم

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