صاحب السمو حاكم الشارقة يخصص 4.5 مليون درهم لدعم مكتبات الإمارة

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يوجه بتخصيص 4.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث إصدارات معرض الكتاب الدولي بمشاركة 3212 ناشرا من 126 دولة.

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، تعليماً رسمياً يهدف إلى تعزيز البنية المعرفية في الإمارة، وذلك من خلال تخصيص مبلغ مالي يبلغ 4.5 مليون درهم إماراتي. يأتي هذا القرار الحاسم لتوفير أحدث الإصدارات والمراجع العلمية للأغراض الثقافية والتعليمية، مما يعكس التزام القيادة الرشيدة ببناء مجتمع معرفي متقدم.

تعزيز المكتبات الحكومية والجمهوريّة

يهدف هذا المبلغ المحدد إلى تزويد المكتبات العامة والحكومية المنتشرة في إمارتي الشارقة بالإصدارات الحديثة. تستهدف هذه المنحة المخصصة تحديث المجموعات المعرفية لضمان تلبية احتياجات القراء المتنوعين، بما في ذلك الباحثون الأكاديمي والطلاب في مختلف المراحل الدراسية. تهدف هذه الخطوة إلى إتاحة وصول أسهل وأكثر شمولاً لمصادر المعرفة المتنوعة.

Also read تراجع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية وارتفاع نواتج التقطير

تفاصيل دورة معرض الكتاب الدولي

يتم تنفيذ هذا المشروع الثقافي في إطار الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب. يقام هذا الحدث العالمي الكبير من الرابع وحتى الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري. يستضيف هذا المهرجان السنوي مركز إكسبو الشارقة كموقع رئيسي رئيسي لاستقبال الضيوف والزوار. يستقطب المعرض هذا العام عدداً قياسياً من المشاركين الدوليين، حيث يشاركون في الفعاليات الثقافية المتنوعة.

أرقام قياسية في المشاركة العالمية

تشهد الدورة الحالية مشاركة ضخمة ومتميزة من قبل 3212 ناشراً وعارضاً من مختلف أنحاء العالم. تمثل هذه الأرقام علامة فارقة في تاريخ المعرض، حيث يأتي المشاركون من 126 دولة حول العالم. يقدم هؤلاء المشاركون مجموعة واسعة من الإصدارات التي تتجاوز 1.7 مليون عنوان في مختلف التخصصات. تشمل هذه العناوين مجالات العلوم والآداب والمعرفة الإنسانية المختلفة.

Advertisement

رؤية هيئة الشارقة للكتاب الثقافية

أكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن هذه المنحة تجسد رؤية ثقافية متكاملة. أشارت إلى أن المنحة تربط بين ازدهار صناعة النشر واتساع فرص الوصول إلى المعرفة بشكل مباشر. وأكدت أن قيمة الكتاب تتحقق فعلياً من خلال وصوله إلى القارئ وبقائه في المكتبات والمؤسسات التعليمية. كما أكدت أن المنحة تمثل دعماً مباشراً للناشرين في آن واحد.

برنامج ثقافي وتنوع فكري

تستمر فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت شعار "من صنع الحكايات". يقدم المعرض برنامجاً ثقافياً وإبداعياً وفنياً غنياً يضم أكثر من 1500 فعالية متنوعة. يشارك في هذا البرنامج 106 كاتب وفنان من 25 دولة مختلفة حول العالم. تستضيف الدولة الخليجية سلطنة عمان كضيف شرف لهذه الدورة المميزة. تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز التبادل الثقافي والتواصل بين الناشرين والمبدعين.