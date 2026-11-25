وافقت شركة شي إن الصينية للتجارة الإلكترونية على دفع 100 مليون دولار لتسوية دعوى أمريكية تتهمها بالتقصير في خدمة الزبائن وتقديم معلومات مضللة، مع تعهدات بتحسين دقة مواعيد التسليم وعدم منع التعليقات السلبية.

وافقت شركة شي إن الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية على دفع 100 مليون دولار لتسوية دعوى أقامتها السلطات الأمريكية ضدها، على خلفية اتهامات تتعلق بالتقصير في خدمة الزبائن وتقديم معلومات مضللة للمستهلكين.

شي إن تدفع 100 مليون دولار لتسوية دعوى العملاء

وينص اتفاق التسوية، الذي لم يُعرض بعد على قاضٍ فدرالي في مدينة لوس أنجلوس، على توزيع المبلغ على المستهلكين المتضررين، وذلك بحسب بيان صدر يوم الثلاثاء. ويأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة من الشكاوى التي تقدم بها مستخدمون في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، والتي تركزت على تأخر الطلبات وعدم وصول بعضها إلى أصحابها، إضافة إلى صعوبة التواصل مع فريق الدعم الفني للحصول على رد أو توضيح.

Also read أكاديمية مهارات المستقبل: 100 ألف مستفيد و20 ألف دورة لتعزيز سوق العمل العربي

وفي رد على استفسار من وكالة فرانس برس، أكدت شي إن أن الاتفاق لا يشكل إقراراً بالذنب، مشيرة إلى أنها لا تزال تختلف مع اللجنة المعنية بحماية المستهلك في بعض جوانب الوصف الذي قدمته لأنشطتها التجارية. ومن بين المآخذ التي عددتها اللجنة تكرار التأخر في تسليم الطلبات، وعدم وصول بعضها إطلاقاً، والقصور الواضح في خدمة الزبائن.

ولفتت التقارير إلى أن الشركة لم تكن تتيح لزبائنها في الولايات المتحدة رقم هاتف للاتصال بخدمة الزبائن، وهو ما بدأت تتيحه الآن ضمن الإجراءات الجديدة. وفي الحالات القليلة التي حاول فيها الزبائن الاتصال بالخدمة، كانوا نادراً ما يتلقون رداً، إذ لم يكن يعمل في هذه الخدمة سوى خمسة أشخاص فقط، في وقت تقول الشركة إنها توصل نحو مليون طرد يومياً داخل الولايات المتحدة، وهو رقم يبرز حجم الضغط الذي تواجهه البنية التشغيلية للشركة مقارنة بالموارد البشرية المخصصة للدعم.

Advertisement

اتهامات باستخدام قطن صيني وعدم تدقيق سلاسل الإمداد

وإلى جانب ملف خدمة الزبائن، تناولت اللجنة قضايا تتعلق بسلسلة الإمداد والمنتجات المعروضة على المنصة. فبحسب ما أوردته اللجنة، قالت شي إن إن بعض السلع المعروضة على موقعها تنتجها شركات تعهدت بعدم اللجوء إلى العمل القسري أو تشغيل القاصرين، غير أن هذه الشركات لم تخضع لأي تدقيق مستقل في هذا الشأن، ما يثير تساؤلات حول مدى صحة هذه التعهدات على أرض الواقع.

كما اتهمت الشركة بعرض منتجات على أنها مصنوعة من القطن الأمريكي، في حين أن القطن المستخدم فيها مصدره الصين، وهو ما يعد من الادعاءات التي قد تؤثر في قرار الشراء لدى المستهلكين الذين يولون أهمية لمصدر المواد الخام ومعايير الجودة والإنتاج. وبموجب اتفاق التسوية، تعهدت شي إن بأن تكون مواعيد التسليم التي تعلنها أكثر دقة، وبأن تكف عن منع نشر التعليقات السلبية التي يكتبها الزبائن عن المنتجات، وعن نسب خصائص إلى السلع المعروضة على منصتها لا تتوافر فيها فعلياً.

تعهدات شي إن بتحسين الشفافية وحماية المستهلكين

ويعد هذا التعهد الأخير مهماً بشكل خاص، لأن التقييمات والتعليقات تمثل مصدراً رئيسياً للثقة لدى المتسوقين عبر الإنترنت، كما أن تقديم معلومات دقيقة عن المنتجات يعد من أبرز متطلبات حماية المستهلك في معظم الأنظمة التجارية. وقالت الشركة لوكالة فرانس برس إنها واصلت الاستثمار في تحسين تعاملها مع الزبائن، وتعزيز إجراءاتها الداخلية، لضمان الامتثال للقواعد المعمول بها، في إشارة إلى أنها تسعى لتجاوز هذه المرحلة وتحسين صورتها أمام الجهات الرقابية والمستهلكين.

ويسلط هذا الملف الضوء على التحديات التي تواجه منصات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، خاصة تلك التي تعتمد على حجم هائل من الطلبات اليومية وسلاسل توريد معقدة تشمل مئات الموردين. فالتوسع السريع في الأسواق يضع ضغوطاً كبيرة على قدرة الشركات على مراقبة جودة الخدمة وصدق المعلومات المقدمة للزبائن، كما يفرض على الجهات التنظيمية متابعة أدق لممارسات هذه الشركات.

Advertisement

ويرى مراقبون أن نتيجة هذه القضية قد تشكل سابقة مهمة لمحاسبة المنصات الإلكترونية على التزاماتها تجاه المستهلكين، وأن الالتزام بالشفافية في الإعلانات وأوصاف المنتجات وسياسات التعليقات بات معياراً أساسياً لبناء الثقة في هذا القطاع الذي ينمو بوتيرة متسارعة حول العالم.