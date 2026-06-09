شيكاغو تبتعد عن كأس العالم 2026 بسبب خلافات سابقة مع «فيفا»

خلافات سابقة بين سلطات مدينة شيكاغو والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أدت إلى غيابها عن قائمة المدن الأمريكية المستضيفة للبطولة، وذلك بعد رفضها المشاركة في كأس العالم 2026 خلال مفاوضات سابقة. عمدة شيكاغو السابق، راهم إيمانويل، كشف سر هذا الرفض، حيث اعتبر أن المدينة ستتحمل الأعباء المالية في حين ستذهب معظم المكاسب التجارية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. كما أثارت بنود التعاقدية الأخرى قلق مسؤولي المدينة، خاصةً بند منح «فيفا» الحق في طلب إنشاء سقف أو قبة تغطي ملعب «سولدجر فيلد» المفتوح.

خلافات سابقة بين سلطات مدينة شيكاغو والاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) أدت إلى غيابها عن قائمة المدن الأمريكية المستضيفة للبطولة، وذلك بعد رفضها المشاركة في كأس العالم 2026 خلال مفاوضات سابقة.

عمدة شيكاغو السابق، راهم إيمانويل، كشف سر هذا الرفض، حيث اعتبر أن المدينة ستتحمل الأعباء المالية في حين ستذهب معظم المكاسب التجارية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. كما أثارت بنود التعاقدية الأخرى قلق مسؤولي المدينة، خاصةً بند منح «فيفا» الحق في طلب إنشاء سقف أو قبة تغطي ملعب «سولدجر فيلد» المفتوح.

في النهاية، كان الخلاف بين حماية المال العام من وجهة نظر مسؤولي المدينة وتلبية متطلبات «فيفا» العامل المؤثر في قرار شيكاغو الابتعاد عن أكبر حدث كروي في العالم، في الوقت الذي تتوزع فيه مباريات كأس العالم على مدن كبرى مثل نيويورك وميامي وأتلانتا ولوس أنجلوس وسياتل ودالاس وهيوستن





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شيكاغو كأس العالم فيفا خلافات الاستضافة المال العام

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