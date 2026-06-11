شيخة لطيفة بن محمد بن راشد آل مكتوم توقع اتفاقيتين لتعزيز التعاون مع مملكة السويد في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية

في إطار الزيارة الاستراتيجية التي تقوم بها سموّها إلى مملكة السويد، وقعت سموّها على اتفاقيتين لتعزيز التعاون مع مملكة السويد في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية. وقد وقع الاتفاقيتان كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، مطر الحميري، ورئيسة 'إريكسون' لمنطقة الخليج، كارين بيترا ماريا شيرن، والمدير التنفيذي لـ'دبي الصحية'، الدكتور عامر شريف، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، أسماء الشريف، والمدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، مطر الحميري.

شهدت سموّ ال شيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ( دبي للثقافة )، توقيع اتفاقيتين لتعزيز ال تعاون مع مملكة السويد في مجالات « التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي » و الرعاية الصحية .

جاء ذلك خلال الزيارة الاستراتيجية، التي تقوم بها سموّها إلى مملكة السويد على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء ومسؤولين حكوميين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات مستدامة في القطاعات الحيوية والمستقبلية. ويعكس توقيع الاتفاقيتين توجه الجهات الحكومية نحو توسيع شبكة شراكاتها العالمية مع المؤسسات والشركات الرائدة، وتوظيف التجارب المتقدمة والخبرات الدولية في تطوير نماذج عمل مبتكرة





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