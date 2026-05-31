شون تورينتي يتصدر التصفيات ويفوز بسباق السبرينت في جائزة سردينيا للزوارق السريعة

في تصفيات جائزة سردينيا للزوارق السريعة، حطم شون تورينتي رقمًا قياسيًا بوقت 42.533 ثانية، وتوج بالفوز في سباق السبرينت محققًا عشرة نقاط، مما يعكس جاهزية فريقه "فيكتوري تيم" للمنافسة القوية في الموسم 2026.

تألّق السائق شون تورينتي في بداية موسم 2026 للبطولة العالمية لل فورمولا 1 للزوارق السريعة، حيث استطاع أن يتصدّر جولة التصفيات الرسمية التي أقيمت في مدينة كالياري الإيطالية السبت الماضي.

حاز تورينتي على توقيت مدهش بلغ 42.533 ثانية على متن "زورق فيكتوري 1"، ما مكن فريقه "فيكتوري تيم" من الانطلاق في المركز الأول خلال السباق الرئيسي الذي سيجرى الأحد المقبل في جائزة سردينيا الكبرى. جاء زميله أليكس ويكستروم في المركز التاسع بتوقيت 44.191 ثانية، بينما احتل رستي وايت من فريق الشارقة المركز الثاني بتوقيت 42.727 ثانية، وتلتّه ستيفان أراند في المركز الثالث بتوقيت 46.464 ثانية، ثم عاود أراند المركز الرابع بتوقيت 42.807 ثانية.

أما الفرق الإماراتية فبرزت بأداء قوي؛ فغرانت تراسك وصل إلى المركز السادس بتوقيت 43.297 ثانية، يونس أندرسون جاء في العاشر بتوقيت 44.257 ثانية، وإيريك ستارك احتل الرابع عشر بتوقيت 46.645 ثانية، وراشد القمزي أُضيف إلى القائمة في المركز الخامس عشر بتوقيت 46.980 ثانية. في مسابقة السرعة (السبرينت) التي تلا التصفيات، أقنع تورينتي المتابعين بموهبته الفائقة حيث فاز بالسباق الأول من نوعه، محققاً بذلك عشرة نقاط مهمة في رصيده لهذا الموسم.

استكمل السباق على مدار 17 لفة، متفوقاً على البيكيه الصيني بيتر مورين الذي احتل المركز الثاني، بينما جاء بارتيك مارتشليك من فريق سترومي ريسنج في المركز الثالث. يُظهر هذا الانتصار قدرة تورينتي على الجمع بين السرعة الثابتة والقدرة على الحفاظ على الأداء العالي طوال طول السباق، ما يؤكد أنه أحد أبرز المتسابقين الذين سيساهمون في صراع الألقاب خلال الموسم.

عبّر محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ورئيس بعثة "فيكتوري تيم"، عن سعادته الكبيرة بالأداء المتميز الذي قدمه تورينتي في الافتتاح. أشار حارب إلى أن تحقيق الصدارة في التصفيات الرسمية والفوز بسباق السرعة يُعَدّ دليلاً واضحاً على جاهزية الفريق واستعدادهم للعمل الاحترافي قبل انطلاق البطولة. وأضاف أن هذه البداية المثالية تُعزز مكانة "فيكتورى تيم" كأحد الفرق الرائدة في الساحة العالمية، مؤكدًا أن الفريق يطمح إلى تقديم أداء أقوى من جميع أعضائه في السباق الرئيسي يوم الأحد.

إن هذه النتائج المشجعة تُعِدّ الساحة لمنافسة شرسة بين أبرز الفرق في السبع أسابيع القادمة من موسم 2026، مع توقعات بأن يشهد الموسم المزيد من المفاجآت والإنجازات التي ستُعزِّز مكانة الفورمولا 1 للزوارق كرياضة سريعة ومثيرة على الساحة الدولية





