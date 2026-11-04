شومر يعلن إنهاء الحرب على إيران مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ

تشاك شومر يصرح بضرورة وقف التصعيد العسكري ضد إيران مستفيداً من أغلبية الديمقراطيين الجديدة في الكونغرس، بينما يشير فانس إلى فشل ترامب الانتخابي.

أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر التزام حزبه الراسخ بإنهاء أي تصعيد عسكري أو حرب مع إيران ، وذلك عقب الفوز الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي التي منحتهم السيطرة على المجلس. وأكد شومر خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر لجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية أن هذه الخطوة ليست مجرد شعار انتخابي، بل هي سياسة حتمية تدعمها قوى مالية وسياسية جديدة داخل الكونغرس.

آليات الضغط المالي لإنهاء الصراع

رداً على تساؤلات حول استخدام ميزانية الدفاع كأداة ضغط، أوضح تشاك شومر أن السلطة المالية الممنوحة للكونغرس تُعد وسيلة ردع أساسية ضد رئيس يريد خوض حروب دون موافقة الشعب. وأشار إلى أن بعض أعضاء الحزب الجمهوري انضموا بالفعل إلى هذه الجهود المبذولة لوقف التصعيد، مما يعكس تحولاً في الديناميكيات الداخلية للمجلس الجديد.

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تفاصيل الأصوات الجمهورية والنتائج

وفقاً لتقارير شبكة إيه بي سي نيوز، صوّت أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ لصالح آخر قرار طرحه الديمقراطيون لتقييد صلاحيات الرئيس في شن الحرب على إيران، رغم فشل هذا القرار في الإقرار النهائي وقتها. وتؤكد هذه الأصوات المتفرقة وجود انقسامات داخل الصف الجمهوري حول أولويات السياسة الخارجية مقارنة بالتركيز على القضايا الاقتصادية المحلية.

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تحالفات الكونغرس والتحديات القادمة

سيطر الديمقراطيون حالياً على 54 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 44 للجمهوريين، فيما لا تزال نتائج مقعدي ألاسكا وميسيسيبي قيد الحسم، على أن يبدأ الكونغرس الجديد عمله رسمياً في يناير المقبل. وأوضح شومر أنه تلقى اتصالاً من زعيم الأقلية الجمهورية جون ثون، لكنه لم يتحدث بعد مع الرئيس دونالد ترامب مباشرة، مشدداً على أن العمل سيكون جاداً لخفض التكاليف بغض النظر عن موقف الإدارة.

ردود الفعل السياسية والتحليلات

وصف تشاك شومر النتائج بأنها إعادة تشكيل جيلية لمجلس الشيوخ، متهماً الجمهوريين بالتقاعس عن مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال العامين الماضيين. وفي المقابل، أشار نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس إلى أن الحرب كانت السبب الرئيسي في هزيمة الجمهوريين، بينما تمسك ترامب بأهمية الدور العسكري رغم الخسائر الانتخابية لحزبه كما نقلت فوكس نيوز.