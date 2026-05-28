شواطئ الإمارات تستقطب آلاف العائلات للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى

شهدت شواطئ الدولة إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين خلال عيد الأضحى، حيث تحولت إلى وجهة رئيسة للعائلات الباحثة عن الترفيه والهدوء في أجواء بحرية معتدلة، مع توفير خدمات ومرافق متكاملة

شهدت يوماً مشمساً على سواحل الإمارات إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالأجواء البحرية والطبيعة الساحلية، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. تحولت الشواطئ إلى وجهة رئيسة لقضاء أوقات العيد في الهواء الطلق، حيث توزعت الأنشطة بين الجلوس العائلي على الشاطئ، والتنزه على الكورنيش، إلى جانب الجري على رمال البحر والاستمتاع بالألعاب والأنشطة الترفيهية.

في الفجيرة، استقطب شاطئ المظلات أعداداً كبيرة من العائلات، كونه من أبرز المتنفسات العائلية، لما يوفره من بيئة متكاملة تجمع بين الترفيه والإطلالة البحرية، وممرات المشي، وممارسة الرياضة، والاستمتاع بتنوع الخدمات والمرافق من مطاعم ومناطق جلوس مظللة وألعاب أطفال. كما شهد شاطئ قدفع إقبالاً من الزوار الباحثين عن الهدوء والمساحات المفضية، حيث يوفر بيئة مناسبة للتنزه وممارسة الأنشطة الشاطئية. داخلت هذه الوجهات العائلات خياراً أول للاستمتاع بأجواء العيد.

في المقابل، جابت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، خاصة خلال فصل الصيف، رسائل توعية حول ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، ودعت إلى تجنب السباحة في المناطق غير المخصصة أو غير المراقبة، وعدم دخول البحر في حال ارتفاع الأمواج أو تقلب الأحوال الجوية. وانتشرت على امتداد شواطئ الفجيرة ومدن الشرقية لوحات إرشادية توعوية لمرتادي البحر. في رأس الخيمة، تحوّلت الشواطئ إلى مساحات نابضة بالحياة، واستقطبت آلاف العائلات والزوار الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء البحرية المعتدلة والأنشطة الترفيهية المتنوعة، في مشهد عكس الأجواء الاحتفالية للعيد.

شهدت الواجهات البحرية إقبالاً كبيراً من الأسر التي حرصت على قضاء أوقاتها بين السباحة والألعاب الجماعية، حيث امتلأت الشواطئ بالأطفال الذين استمتعوا بالسباحة واللعب بالرمال، وممارسة كرة القدم والكرة الطائرة على امتداد السواحل. أكد مرتادو الشواطئ أن عطلة العيد هذا العام تميزت بالأجواء العائلية الهادئة وتوفر الخدمات المتكاملة التي شجعت الأسر على قضاء ساعات طويلة، خاصة مع وجود المرافق الحديثة مثل ممرات للمشاة ومناطق مظللة ومواقف للمركبات ودورات مياه وإنارة حديثة ساهمت في تنشيط الحركة الليلية.

كما شهدت الفترة المسائية توافد أعداد كبيرة من العائلات والشباب الذين فضلوا مواصلة أجواء العيد عبر إقامة الجلسات والسهرات الليلية وممارسة الألعاب الرياضية حتى ساعات متأخرة، وسط انتشار فرق الإنقاذ والدوريات التنظيمية التي عملت على تعزيز السلامة وتنظيم الحركة في مختلف المواقع الساحلية





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شواطئ الإمارات عيد الأضحى السياحة العائلية الفجيرة رأس الخيمة السلامة

United States Latest News, United States Headlines