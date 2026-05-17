شهور ذي الحجة 2026 – بيان مجمَّع ومفاجئ

تاريخ بدء حلول ذي الحجة وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى لعام 2026ء مع التوافق بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية في الدول العربية والإسلامية.

غرة ذي الحجة 1447 الاثنين 18 مايو 2026 بأغلب الدول العربية؛ وقفة عرفات الثلاثاء 26 مايو؛ عيد الأضحى الأربعاء 27 مايو مع تفاوت محدود محتملتشهد الدول العربية والإسلامية حالة من الترقب مع الإعلان الرسمي عن بداية شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرياً، والذي يحدد بدوره موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026، وسط اعتماد مشترك بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية.

وبحسب البيانات الفلكية ونتائج تحرّي الهلال التي أعلنتها معظم الدول، فإن شهر ذي الحجة يبدأ يوم الاثنين 18 مايو 2026 في أغلب الدول العربية والإسلامية. أعلنت الإمارات أن يوم الاثنين 18 مايو 2026 هو غرة شهر ذي الحجة، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد. وبناءً على ذلك، سيكون موعد عيد الأضحى في الإمارات أيضاً يوم الأربعاء 27 مايو 2026، على أن يسبق ذلك يوم عرفة في 26 مايو.

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الأحد، ما يعني أن الاثنين 18 مايو 2026 هو أول أيام ذي الحجة 1447. ويأتي هذا الإعلان ليحسم مواعيد أهم مناسك الحج وبداية العد التنازلي لأيام العيد في العالم الإسلامي.

أكدت دار الإفتاء المصرية في بيانها الرسمي، أنها استطلعت هلال شهر ذي الحجة بعد غروب شمس يوم الأحد 17 مايو 2026، الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1447 هجرياً، وبناءً على الرؤية الشرعية الصحيحة، وقدر ثبوت أن الاثنين 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة. بداية موحدة لشهر ذي الحجة 2026 في أغلب الدول العربية بذلك، تكون أغلبية الدول العربية قد أعلنت أن الاثنين 18 مايو 2026 هو غرة شهر ذي الحجة، بما في ذلك مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والجـزائر والمغرب وتونس والـسودان وليبيا وسوريا والأردن، وعُمان وفلسطين واليمن والعراق ولبنان.

ووفق التقديرات الفلكية المتوافقة مع الرؤية الشرعية، تكون وقفة عرفات: الثلاثاء 26 مايو 2026. رغم هذا التقارب، قد يظهر اختلاف محدود في بعض الدول التي تعتمد على الرؤية المحلية فقط، بينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية أو الرؤية الإقليمية، وهو ما قد يغير موعد بداية الشهر بيوم واحد في بعض الحالات النادرة.





