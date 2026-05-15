شهادة طبية تكشف تحسن حالته الصحية الأخيرة لـ دييغو مارادونا قبل وفاته

شهادة طبية جديدة كشفت أن حالته الصحية كانت قابلة للتحسن بشكل كبير، بينما يواجه 7 من العاملين في المجال الصحي اتهامات بالإهمال المحتمل في وفاة مارادونا، حيث تواجه عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عامًا حال إدانتهم.

كشفت شهادة طبية جديدة خلال محاكمة وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا أن حالته الصحية في أيامه الأخيرة كانت قابلة لل تحسن بشكل كبير، وسط استمرار التحقيقات المتعلقة بوجود إهمال محتمل من الفريق الطبي المشرف عليه قبل وفاته عام 2020.

وأكد الطبيب ماريو شيتر، الذي سبق له علاج مارادونا مطلع الألفية وحضر عملية تشريح الجثة، أن استخدام مدر بسيط للبول كان كفيلاً بتحسين حالة بطل مونديال 1986 خلال فترة قصيرة. وقال شيتر خلال شهادته أمام المحكمة في سان إيسيدرو بالأرجنتين: «في غضون نحو 48 ساعة، كانت حالته ستتحسن بشكل واضح». وأضاف اختصاصي العناية المركزة: «أرى يوميًا مرضى يعانون قصورًا قلبيًا احتقانيًا، نعطيهم مدرات للبول لتقليل السوائل ويغادرون المستشفى بعد ساعات».

وتواصل المحكمة الأرجنتينية النظر في القضية التي يحاكم فيها 7 من العاملين في المجال الصحي، بتهمة الإهمال المحتمل في وفاة مارادونا، بينما يواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عامًا حال إدانتهم، على أن تستمر المحاكمة حتى يوليو المقبل. وجاءت شهادة شيتر بعد سلسلة إفادات لخبراء وأطباء تحدثوا عن وجود كميات كبيرة من السوائل داخل أعضاء مارادونا عند وفاته.

وأكد الطبيب كارلوس كاسينيلي، الذي شارك في تشريح الجثة، خلال جلسة سابقة أن مارادونا «كان لديه ماء في كل مكان»، موضحًا أن تراكم هذه السوائل لم يكن من الممكن أن يحدث خلال أيام قليلة فقط، ما يعني أن علامات التورم كان من المفترض ملاحظتها من جانب الفريق الطبي. وأشار التقرير الطبي إلى أن مارادونا توفي نتيجة أزمة قلبية تنفسية حادة مصحوبة بوذمة رئوية، وهي حالة تؤدي إلى تجمع السوائل داخل الرئتين.

وكشف شيتر أيضًا أنه نصح في عام 2020 بعدم خضوع مارادونا لفترة نقاهة داخل منزل مستأجر شمال بوينوس أيرس عقب العملية الجراحية التي أجراها، مفضلاً بقاءه تحت الرعاية الطبية داخل المستشفى، قبل أن يقرر أسطورة نابولي السابق استكمال علاجه منزليًا





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دييغو مارادونا حالة صحية تحسن إهمال محتمل تحقق التحقيق عقوبات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الوطني للأرصاد: طقس الغد صحو الى غائم جزئياأبوظبي في 11 يناير / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وباردا ليلاً على المناطق الداخلية والجبلية، ورطبا خلال الليل وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم / س. وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 11:47 والثاني عند 02:11 والجزر الأول عند الساعة 19:14 والجزر الثاني عند الساعة 06:06 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 08:09 والمد الثاني عند الساعة 22:08 والجزر الاول عند الساعة 15:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:55. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.. المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 24 11 60 25 دبــي 25 06 65 20 الشارقة 24 06 60 20 عجمان 25 07 60 20 أم القيوين 25 07 60 20 رأس الخيمة 24 09 60 20 الفجيرة 23 13 50 25 العين 26 09 45 15 ليوا 25 09 95 30 الرويس 23 13 65 30 السلع 22 14 75 25 دلما 25 17 70 30 طنب الكبرى 25 17 75 25 طنب الصغرى 25 17 75 25 أبوموسى 25 17 75 25 - مل -

Read more »

طقس الغد صحو إلى غائم جزئياأبوظبي في 25 أبريل / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائما جزئياً أحياناً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً مثيرة للغبار. وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم / س.،و الموج في الخليج العربي يكون خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:30 والمد الثاني عند الساعة 00:54 و الجزر الأول عند الساعة 18:31 والجزر الثاني عند الساعة 07:10..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ،ويحدث المد الأول عند الساعة 09:17 والمد الثاني عند الساعة 20:59 و الجزر الأول عند الساعة 15:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:30. و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 42 24 55 10 دبــي 39 25 55 10 الشارقة 39 19 60 10 عجمان 37 25 60 15 أم القيوين 39 18 60 10 رأس الخيمة 36 22 55 15 الفجيرة 37 26 85 20 العين 41 27 35 10 ليوا 42 24 45 10 الرويس 43 24 50 10 السلع 40 24 55 10 دلما 36 25 85 25 طنب الكبرى 35 25 85 25 طنب الصغرى 35 25 85 25 أبو موسى 35 25 85 25 -مل-

Read more »

الطقس المتوقع غداأبوظبي في 12 أكتوبر / وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم / س. الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند **:**والجزر الأول عند الساعة 10:11 الثاني عند الساعة 01:18. وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 14:03 والمد الثاني عند 04:32 والجزر الاول عند الساعة 09:11 والجزر الثاني عند الساعة 21:22. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.. المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 26 80 25 دبي 37 28 80 25 الشارقة 37 22 80 20 عجمان 26 28 85 20 أم القيوين 36 22 80 25 رأس الخيمة 38 23 80 30 الفجيرة 36 27 85 25 العين 39 25 85 20 ليوا 38 24 85 25 الرويس 35 23 80 25 السلع 34 25 80 25 دلما 34 29 85 25 طنب الكبرى 35 30 75 25 طنب الصغرى 36 29 75 20 أبو موسى 36 29 75 20 . - مل -.

Read more »

الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياًأبو ظبي في 7 نوفمبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والجزر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب. الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم / س. الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والمد الثاني عند الساعة 04: 54 الجزر الأول عند الساعة 08: 17 والجزر الثاني عند الساعة 06:54. بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:12 والمد الثاني عند 00:55 الجزر الاول عند الساعة 17:55 والجزر الثاني عند الساعة 06:54 . وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: أبوظبي 33 21 70 25 دبي 33 24 70 25 الشارقة 33 23 75 25 عجمان 32 25 75 20 أم القيوين 32 21 75 20 رأس الخيمة 32 22 75 20 الفجيرة 31 25 85 20 العين 31 21 65 25 ليوا 33 19 65 20 الرويس 33 21 75 25 السلع 31 20 75 25 دلما 32 25 85 25 طنب الكبرى 33 24 80 25 طنب الصغرى 33 24 80 25 أبو موسى 34 24 80 25

Read more »

الوطني للأرصاد: فرصة لسقوط أمطار على بعض المناطقأبوظبي في 8 نوفمبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والغربية والسواحل والجزر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب. وقال المركز في بيان له ان الرياح ستكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم / س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:04 والمد الثاني عند الساعة 06: 06 والجزر الأول عند الساعة 08: 50 والجزر الثاني عند الساعة 22:43 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:00 والمد الثاني عند 01:43 والجزر الاول عند الساعة 18:48 والجزر الثاني عند الساعة 07:53. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 33 25 80 25 دبي 33 24 85 25 الشارقة 32 22 85 25 عجمان 31 24 80 20 أم القيوين 32 22 85 20 رأس الخيمة 32 22 80 20 الفجيرة 32 23 85 20 العين 32 22 80 25 ليوا 34 23 85 20 الرويس 33 22 80 25 السلع 33 23 80 25 دلما 31 24 80 25 طنب الكبرى 31 24 80 25 طنب الصغرى 31 24 80 25 أبوموسى 31 24 80 25 - مل -

Read more »

25 فيلماً عربياً في «القاهرة السينمائي الدولي» | صحيفة الخليجحددت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال45 هذا العام، 25 فيلماً عربياً، وهو ما يقرب من 25 %...

Read more »