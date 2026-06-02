شمال القابضة تعلن إنجاز أصول جديدة في دبي هاربر والصفوح وتعزز محفظتها الاستثمارية

أعلنت شمال القابضة عن استكمال أصول جديدة في دبي هاربر ومنطقة الصفوح، حيث حصلت المشاريع على شهادات إنجاز المباني ودخلت مرحلة التشغيل الفعلي، مما يعكس التزام الشركة بتطوير محفظتها الاستثمارية وتنويعها في دبي.

أعلنت شمال القابضة ، الشركة ال استثمار ية متعددة المجالات، عن استكمال أصول جديدة ضمن محفظتها في دبي هاربر ومنطقة الصفوح ، بعد أن حصلت هذه المشاريع على شهادات إنجاز المباني، وأصبحت قيد التشغيل الفعلي.

تمثل هذه الخطوة محطة جديدة في الرؤية المستدامة للشركة لتطوير محفظتها الاستثمارية وتنويعها في مختلف أنحاء المدينة، حيث تواصل شمال القابضة تنفيذ برنامج شامل من المشاريع الاستثمارية المدروسة بعناية في دبي هاربر، بهدف تحويل هذه المنطقة إلى وجهة متكاملة لنمط الحياة البحري. ويأتي هذا الإنجاز في وقت تشهد فيه دبي نمواً متسارعاً في قطاعي العقارات والبنية التحتية، مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.

وتحرص شمال القابضة على اختيار المواقع الاستراتيجية بعناية فائقة، لضمان تحقيق عوائد مستدامة وقيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد المحلي. من أحدث الأصول التي دخلت حيز التشغيل موقف سيارات متعدد الطوابق في دبي هاربر، الذي يأتي في الوقت المناسب لتلبية أبرز الاحتياجات التشغيلية للوجهة في ضوء توسعها المتواصل. فهذا الصرح الحضاري مكون من تسعة طوابق، ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 31,487 متراً مربعاً، ليوفر 845 موقفاً للسيارات، بما في ذلك المساحة المتاحة على سطح البناء.

صُمم الموقف بأحدث المعايير الهندسية والتقنية، لضمان سهولة الحركة والمرور، مع مراعاة خدمات الأمان والسلامة، كما تم تزويده بمحطات شحن للسيارات الكهربائية تماشياً مع توجهات الاستدامة في دبي. وفي منطقة الصفوح الراقية، شهدت محفظة الإيجارات المتنامية لدى شمال تسليم 39 فيلا عصرية ونادياً رياضياً. تتميز كل فيلا بتصميم معماري حديث ومسبح خاص، وتحيط بها مساحات خضراء واسعة، لتقدم تجربة سكنية راقية في أحد أكثر الأحياء تفضيلاً في دبي.

ومع حصولها على شهادات إنجاز المباني، أصبحت الفلل جاهزة للتأجير اعتباراً من يونيو 2026، مما يتيح للمستأجرين فرصة الاستمتاع بموقع متميز ومرافق متكاملة، تشمل النادي الرياضي المجهز بأحدث الأجهزة والمساحات الترفيهية. تعليقاً على هذا الموضوع، صرح ريتشارد تايلور، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة شمال القابضة: "إن استكمال الأصول الجديدة والنمو المستمر في محفظة الشركة يعكس المنهجية المدروسة التي نعتمدها في جميع مشاريع شمال.

فنحن نركز على تطوير عقارات متميزة تحقق قيمة مستدامة على المستوى الثقافي والتجاري، وترتقي بتجارب المستخدمين والسكان، سواء في مجالات المراسي البحرية أو الضيافة أو الجزر أو البنى التحتية الاستراتيجية. كما نولي اهتماماً فائقاً بالجودة والتميز التقني بدلاً من مجرد الإنتاج الكمي، ونتعاون مع شركاء هم الأفضل في مجالهم لتقديم مشاريع تواكب أعلى المعايير الدولية. ويأتي حصول أصولنا الجديدة على شهادات الإنجاز ودخولها مرحلة التشغيل دليلاً ساطعاً ومباشراً على هذا الالتزام".

وتقود شمال رحلتها نحو النمو والتوسع بالتوازي مع تطور دبي المستمر كوجهة عالمية للعيش والعمل وتجربة الحياة. وتواصل الشركة تركيزها على الاستثمار في أبرز المواقع الاستراتيجية التي تثري المشهد الحضاري للمدينة، وتقديم أصول مصممة لتدوم طويلاً وتخدم المجتمعات والزوار لأجيال قادمة. وتخطط شمال القابضة لمزيد من المشاريع في دبي هاربر وخارجها، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والتميز في التنفيذ، مما يعزز مكانتها كواحد من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة





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