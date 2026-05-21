شكر ونقد حمد للإجراءات الألمانية الداعمة لدولة الإمارات واسهامها في تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وحرية التجارة العالمية.

عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لقاءات مع يوليا كلوكنر، نائب رئيسة البوندستاغ الألماني، وأوميد نوريبور، النائب الثاني، وأرمين لاشيت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ. وفيه تمت مناقشة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية ضد دولة الإمارات واستهداف محطة براكة للطاقة النووية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيسة البوندستاغ الألماني يوليا كلوكنر، ونائب رئيس البوندستاغ أوميد نوريبور، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبوندستاغ أرمين لاشيت خلال زيارته العمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

بحثت اللقاءات التي عقدت في الوقت الحاضر لتطور التطورات الإقليمية، والتداعيات التي سببتها الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وجرت مناقشة التأثيرات الخطيرة لهذه الاعتداءات على أمن الملاحة البحرية الدولية، واستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وضمان حرية التجارة العالمية.

تمت مناقشة الاعتداءات الإرهابية الغادرة من قبل طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية التي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة. أكد كل من يوليا كلوكنر، وأوميد نوريبور، وأرمين لاشيت، تضامن ألمانيا مع دولة الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للموقف الألماني الداعم.

تم خلال اللقاءات بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة. أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الألمانية تشهد تطوراً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تحلى به المؤسسات البرلمانية في تعزيز جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب، ودعم السلم والأمن الإقليمي والدولي





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التطورات الإقليمية التداعيات الإيرانية مصانع ومواقع مدنية السيارات المسيرة والطائرات الملاحة البحرية الدولية اقتصاد العالمي مشاركة الراحلين من البوندستاغ الألماني سبيلا لتعزيز التعاون الدولي

United States Latest News, United States Headlines