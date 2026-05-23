شركة شروق وقابضة وقّعت اتفاقية مع مجموعة سنام القابضة لتطوير مدرسة جديدة في مدينة الشارقة المستدامة بقيمة 50 مليون دولار. وسيتم بناء المدرسة على قطعة أرض مملوكة لشركة شروق بمساحة 29,275 متر مربع في مدينة الشارقة المستدامة في منطقة الرحمانية بإمارة الشارقة. وسيتم تدريس المنهاج الأمريكي للطلاب من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. وسيستوعب المدرسة حوالي 2,435 طالباً. وسيتم تنفيذ المشروع لمدة 35 عاماً. وسيتم بناء المدرسة الجديدة بوصفها صرحاً تعليمياً حديثاً يتمحور حول الطالب ويدمج التقنيات الحديثة ومبادئ الاستدامة والرفاه والتعلم التفاعلي.

شروق وسنام تطوران مدرسة بالشارقة بـ50 مليون$ بمدينة الشارقة المستدامة؛ منهاج أمريكي، 2435 طالباً، عقد 35 عاماً، دعم للتعليم والاستدامة وقّعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) اتفاقية مع «مجموعة سنام القابضة» لتطوير مدرسة جديدة في «مدينة الشارقة المستدامة» باستثمارات تصل لـ50 مليون دولار، بما يعزز البنية التعليمية في أول مجتمع سكني مستدام في إمارة الشارقة.

ويقع المشروع على قطعة أرض مملوكة لـ"شروق" تمتد على مساحة 29,275 متراً مربعاً في "مدينة الشارقة المستدامة" في منطقة الرحمانية بإمارة الشارقة وتتبع المدرسة المنهاج الأمريكي وتستوعب نحو 2,435 طالباً من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر بموجب اتفاقية تمتد لـ35 عاماً. وقّع الاتفاقية كلٌّ من يوسف المطوع المدير التنفيذي للعقارات في "شروق" والدكتور سليمان طارق العبدالجادر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة سنام القابضة".

وقال المطوع: تعكس هذه الاتفاقية التزام (شروق) بتطوير مشاريع تستجيب للاحتياجات العملية لمجتمعات الشارقة ، وتحقق في الوقت نفسه قيمة طويلة الأمد من الأصول العقارية الاستراتيجية، ويعد التعليم أحد أهم عناصر المجتمع السكني المتكامل إذ ستسهم المدرسة في دعم الأسر وتحسين جودة الحياة وتعزيز بيئة أكثر ترابطاً وجودة للعيش في (مدينة الشارقة المستدامة). وأضاف: تعكس شراكتنا مع (مجموعة سنام القابضة) أهمية التعاون مع شركاء متخصصين من القطاع الخاص يمتلكون رؤية بعيدة المدى وخبرة تشغيلية، كما يعزز المشروع قدرة الشارقة على استقطاب استثمارات إلى القطاعات الداعمة للتنمية البشرية ونمو المجتمعات والتخطيط العمراني المستدام.

من جانبه قال الدكتور سليمان طارق العبدالجادر: إن شراكتنا الاستراتيجية مع (شروق) تشكل خطوة محورية في دعم رؤية (مجموعة سنام) طويلة المدى للاستثمار في التعليم المستدام، بما يواكب تطلعات الطلبة في دول مجلس التعاون الخليجي وتعد مكانة الشارقة كمركز بارز للتطوير العمراني والتعليمي المستدام عاملاً أساسياً يجعلها وجهة مثالية لمشاريع من هذا النوع، ومن خلال هذا المشروع نتطلع إلى تطوير بيئة تعليمية متكاملة تدعم التميز الأكاديمي والابتكار والاستدامة والمشاركة المجتمعية وتحقق قيمة طويلة الأمد للأجيال المقبلة.

وستضيف المدرسة الجديدة رافداً مهماً إلى البنية التعليمية في "مدينة الشارقة المستدامة" التي تتبنى مفاهيم الاستدامة والحياة الأسرية والخدمات المتكاملة كما يدعم المشروع جهود (شروق) لتفعيل الأصول العقارية الاستراتيجية من خلال شراكات طويلة الأمد تلبي احتياجات المجتمعات السكنية المتنامية في الشارقة ومن خلال تطوير مدرسة متكاملة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر داخل "مدينة الشارقة المستدامة" سيوفر المشروع للعائلات المقيمة في المنطقة والأحياء المحيطة فرصة الوصول إلى تعليم نوعي بالقرب من منازلهم. وستصمم المدرسة الجديدة بوصفها صرحاً تعليمياً حديثاً يتمحور حول الطالب ويدمج التقنيات الحديثة ومبادئ الاستدامة والرفاه والتعلم التفاعلي





