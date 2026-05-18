شركة توزن تثير مفاجأة جديدة بمواجهة عقلية رياضية تسمح تحليل المشاعر في لحظة

يعد هذا الإعلان خطوة向前 النوعي في عالم تحليل المشاعر إلى تدريب العقلية الرياضية على التعرف على المشاعر بشكل صحيح في الهواء الطلق أثناء الأحداث الرياضية. حيث يمكن تسليط الضوء على الأحداث الرياضية والأخبار والاقتصاد وفي المقصود من ذلك اختبار الذكاء العام وفي بعض الأماكن للقضاء على الجهل والجهل والصعوبات. يتم ذلك عن طريق استخدام المنصة وابتكار طريقة جديدة لتحليل المشاعر بطريقة آمنة. كما تهدف المنصة إلى تحسين فهم الجمهور والإعلاميين عن تأثير اللعبة على المشاعر الإنسانية.

أطلقت شركة التين الماضيون (Ten Tozen) منصة ذكاء رياضي جديدة تحمل الاسم: تين بيت، تعتمد قاعدة بيانات تضم نحو مليون مشجع، بهدف تمكين العلامات التجارية وحاملي الحقوق من فهم آراء الجماهير في الوقت الفعلي، وذلك قبيل انطلاق كأس العالم 2026.

وقد أوضحت صحيفة الاقتصادية أن المنصة تعد من أكبر أنظمة تحليل السلوك الجماهيري المخصصة للرياضة، إذ تتيح قراءة اتجاهات مئات الآلاف من المشجعين حول العالم بشكل لحظي، بدلاً من الاعتماد على الدراسات التقليدية التي كانت تتطلب أسابيع من العمل الميداني قبل الوصول إلى نتائج قابلة للاستخدام. وأضاف التقرير أن إطلاق التقنية في التوقيت الحساس مع استعداد العالم لبطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال 39 يوماً و104 مباريات، ما يفتح الباب أمام استثمارات إعلامية وتجارية ضخمة، مقارنة بالدراسات السابقة التي كانت تستغرق ما بين 4 إلى 6 أسابيع وتكلف ما يصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني لكل دراسة.

ونقلت المدونورة عن المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة بن وايسفيلد قوله إن الهدف من المنصة هو بناء أكبر قاعدة بيانات لفهم مشاعر الجماهير في لحظتها، مؤكداً أن سرعة قراءة سلوك المشجعين أصبحت عاملاً حاسماً في صناعة القرار داخل قطاع الرياضة، سواء قبل البطولة أو أثناءها أو بعدها. وتُستخدم منصة تين بيت حالياً من قبل مؤسسات رياضية كبرى من بينها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونادي نيوكاسل يونايتد، إلى جانب شراكات سابقة مع شركات عالمية مثل كوكاكولا وفيزا.

كما تتيح أيضاً للعلامات التجارية والقنوات الإعلامية الوصول الفوري إلى آراء الجمهور حول أي سؤال وفي أي سوق، مع الحصول على نتائج تحليلية في اليوم نفسه، ما يقلل الاعتماد على التقديرات التقليدية ويزيد من دقة فهم اتجاهات الجمهور





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ذكاء رياضي الاستخدام الفوري لآراء الجمهور البوابة المفتوحة أمام استثمارات إعلامية وتجاري منصة لتتبع سلوك المشجعين والتعليق على الأحداث تحليل المشاعر في لحظات السلوك الجماهيري

United States Latest News, United States Headlines