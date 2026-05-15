شركات إماراتية توقع اتفاقيات تعاون مع الهند خلال زيارة رئيس الوزراء

شركات إماراتية وقعت اتفاقيات تعاون مع الهند خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي، بما في ذلك اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة، وذكر الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لأدنوك وفيكرام ميسري وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية. كما وقعت مذكرة تفاهم بين مركز التميز في مجال الملاحة البحرية وبناء السفن وشركة كوشين لبناء السفن المحدودة وشركة درايدوكس وورلد للتعاون بشأن تنمية المهارات في إصلاح السفن، وذكر عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية وديباك ميتال سفير الهند لدى الدولة. كما وقعت مذكرة تفاهم بين مجموعة G42 وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومركز تطوير الحوسبة المتقدمة بشأن إنشاء مجمع حوسبة فائقة بقدرة 8 إكسافلوب في جمهورية الهند، وذكر منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحةـ أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة G42 وفيكرام ميسري وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية. كما وقعت مذكرة تفاهم بين بنك الإمارات دبي الوطني وشركة RBL الهندية للاستحواذ على حصة بنسبة 60% في بنك RBL في جمهورية الهند، وذكر ديباك ميتال سفير الهند لدى الدولة. كما وقعت مذكرة تفاهم بين جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي (NIIF) بقيمة 3.67 مليار درهم إماراتي، وذكر ديباك ميتال سفير الهند لدى الدولة. كما وقعت مذكرة تفاهم بين الشركة العالمية القابضة (IHC) وشركة SAMMAN CAPITAL في جمهورية الهند بقيمة 3.67 مليار درهم إماراتي، وذكر ديباك ميتال سفير الهند لدى الدولة.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند اليوم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين وتطويره في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وتشمل الاتفاقيات التي جرت بين البلدين خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء الهند إلى الدولة التالي: اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية"أدنوك" وشركة الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية الهندية المحدودة..

تبادلها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لأدنوك وفيكرام ميسري وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية. اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية"أدنوك" وشركة النفط الهندية المحدودة بشأن توريد غاز البترول المسال.. تبادلها الدكتور سلطان الجابر وفيكرام ميسري وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية. اتفاقية بشأن إطار عمل الشراكة الدفاعية الإستراتيجية بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الدفاع في جمهورية الهند..

تبادلها الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي وكيل وزارة الدفاع وفيكرام ميسري وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية. مذكرة بين مجموعة G42 وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومركز تطوير الحوسبة المتقدمة بشأن إنشاء مجمع حوسبة فائقة بقدرة 8 إكسافلوب في جمهورية الهند.. تبادلها منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحةـ أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة G42 وفيكرام ميسري وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية. مذكرة تفاهم بين شركة كوشين لبناء السفن المحدودة وشركة درايدوكس وورلد بشأن إنشاء مجمع لإصلاح السفن في فادينار..

تبادلها عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية وديباك ميتال سفير الهند لدى الدولة. مذكرة تفاهم بين مركز التميز في مجال الملاحة البحرية وبناء السفن، وشركة كوشين لبناء السفن المحدودة وشركة درايدوكسوورلد، للتعاون بشأن تنمية المهارات في إصلاح السفن.. تبادلها عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية وديباك ميتال سفير الهند لدى الدولة.

استثماراً من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 11.02 مليار درهم إماراتي، ما يعادل 28,300 كرور روبية هندية، للاستحواذ على حصة بنسبة 60% في بنك RBL في جمهورية الهند. استثماراً بقيمة 3.67 مليار درهم إماراتي، ما يعادل 9,440 كرور روبية هندية من جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي (NIIF). استثماراً من الشركة العالمية القابضة (IHC) بقيمة 3.67 مليار درهم إماراتي، ما يعادل 9,440 كرور روبية هندية للاستحواذ على حصة في شركة SAMMAN CAPITAL في جمهورية الهند





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

India UAE India-UAE Relations India-UAE Cooperation India-UAE Trade India-UAE Defense India-UAE Energy India-UAE Technology India-UAE Education India-UAE Healthcare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

شراكة بين «G42» و«ڤاست داتا» لإنشاء بنية مركزية للبياناتأعلنت «G42 كلاود»، توقيع شراكة استراتيجية مع منصة بيانات الذكاء الاصطناعي «ڤاست داتا»، لإنشاء بنية تحتية مركزية للبيانات تكون بمثابة العمود الفقري لشبكة عالمية من الحواسيب الفائقة

Read more »

الأعلى جودة في العالم.. إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية في أبوظبيأعلن «إنسبشن»، مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة «جي 42» (G42)، بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي...

Read more »

الأعلى جودة في العالم.. إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية في أبوظبيأعلن «إنسبشن»، مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة «جي 42» (G42)، بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

Read more »

لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي والتوسع العالمي «مايكروسوفت» تستثمر 1.5 مليار دولار في G42 بأبوظبيأعلنت اليوم كل من G42، الشركة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة...

Read more »

«جيس شات».. تطبيق يوفّر إمكانات الذكاء الاصطناعي للناطقين بالعربيةكشفت شركة «كور 42»، التابعة لشركة «G42» والمزود الرائد لحلول السحابة السيادية والأمن السيبراني وخدمات الذكاء الاصطناعي

Read more »

«جي42» تتعاون مع «كوالكوم» في منصة «Compass 2.0» للذكاء الاصطناعيأعلنت «كور 42» إحدى الشركات التابعة ل «جي42» (G42)...

Read more »