شركات عقارية الإماراتية تحصد جوائز عالمية في القطاع الفاخر

تتنافس الشركات العقارية الإماراتية بقوة في منافسة عالمية عالية لتتصدر الأسواق في مبيعات المنازل الفاخرة والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار مع جودة معمارية استثنائية وسمات فاخرة بارزة.

شهدت العقارات الفاخرة في الإمارات طفرة غير مسبوقة، حيث تتصدر دبي أسواق العالم في مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار. وتتعدد هذه العقارات بين القصور والشقق المطلة على الواجهات المائية والوحدات فائقة الفخامة.

تتصدر الإمارات عالم العقارات الفاخرة المرتبطة بأسماء تجارية عالمية، حيث تشهد دبي طلباً متزايداً على مشاريع تحمل أسماء كبرى شركات السيارات، الموضة، والضيافة. وتظل وجهات جميرا ووسط دبي والخليج التجاري جذابة استثمارياً نظراً لجودتها المعمارية الاستثنائية. وفي هذا الإطار، فازت شركة عارف للتطوير العقاري بجائزة «اختيار المحرر: التميز في السكن الفاخر» ضمن فعاليات قمة وجوائز جلف بيزنس العقارية 2026، التي أقيمت في دبي، في تكريم يعكس حضورها المتنامي في قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات





