إتش دي آي جلوبال تسجل أرباحاً تشغيلية بنحو 584 مليون يورو خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، مدفوعة بسلامة الاكتتاب وقطاع الخدمات في مجموعة تالانكس.

أعلنت شركة إتش دي آي جلوبال ، الرائدة عالمياً في مجال التأمين المؤسسي والمتخصص، عن تحقيقها نمواً في النتائج المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وقد سجلت الشركة أرباحاً تشغيلية قبل الفوائد والضرائب بقيمة 584 مليون يورو، مقارنة بـ551 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام السابق. ويمثل هذا الارتفاع معدل نمو سنوي قدره 6%، مما يعكس قوة الأداء المالي للشركة في ظل بيئة سوقية متقلبة.

تحسن الأرباح التشغيلية بنحو 6% مقارنة بـ 2025

يعود هذا التحسن المالي بشكل أساسي إلى نهج منضبط في الاكتتاب، حيث التزمت إتش دي آي جلوبال بتقنيات صارمة لاختيار المخاطر. وقد ساهمت التطورات الإيجابية على صعيد الخسائر التأمينية، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في نتيجة خدمات التأمين، في دعم هذا النمو. ورغم المنافسة المتزايدة في أسواق التأمين، تمكنت الشركة من الحفاظ على مستويات عالية من الربحية من خلال الإدارة الفاعلة لدورات السوق.

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ارتفاع إيرادات التأمين واستقرار النتائج الاستثمارية

على الصعيد العالمي، حافظت إيرادات التأمين للشركة عند مستوى مستقر قدره 7.6 مليارات يورو خلال التسعة أشهر الأولى من 2026. وقد دعم هذا الاستقرار النهج المنضبط في اكتتاب الأعمال الجديدة، مما قلل من تقلبات المحفظة. كما سجلت نتيجة خدمات التأمين ارتفاعاً بنسبة 15%، لتصل إلى 733 مليون يورو مقابل 638 مليون يورو في العام الماضي، مما يعزز مصادر الدخل غير المرتبطة بالمخاطر التأمينية المباشرة.

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قوة مساهمة الشركة في مجموعة تالانكس

ارتفعت مساهمة إتش دي آي جلوبال في صافي أرباح مجموعة تالانكس بنسبة 11%، لتبلغ 455 مليون يورو مقارنة بـ409 ملايين يورو في الفترة المماثلة من العام الماضي. وعززت الشركة أيضاً صافي نتائج التأمين والاستثمار قبل تأثيرات تقلبات أسعار الصرف، حيث بلغ هذا المبلغ 243 مليون يورو مقابل 147 مليون يورو. وقد تم دفع هذا الارتفاع بشكل رئيسي من خلال زيادة حجم الاستثمارات وارتفاع إيرادات الفوائد الجارية المحققة.

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أكدت الإدارة أن النتائج تعكس قوة النهج المنضبط في الاكتتاب، مع التركيز الكامل على الإدارة الفاعلة لدورات السوق. وأشارت إلى اختيار المخاطر وتسعيرها باتباع نهج مدروس وطويل الأمد يضمن جودة المحفظة التأمينية. وأشارت الشركة إلى أنها لم تشهد عدداً كبيراً من الخسائر الكبرى خلال هذه الفترة، مما يعزز ثقتها في المرحلة المقبلة ويدعم دورها كشريك موثوق في مسيرة التحول العالمية.