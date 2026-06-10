شركة برجيل القابضة تخصص مليون درهم لدعم أسر ضحايا حادث الحافلة المروع في دبي

أعلنت شركة برجيل القابضة عن برنامج دعم إنساني شامل بقيمة مليون درهم إماراتي لأسر ضحايا حادث السير المأساوي الذي وقع في دبي، يشمل مساعدات مالية للضحايا والمصابين وتغطية نفقات السفر والإقامة وتعليم الأبناء، مع التأكيد على أن الدعم سيشمل جميع المتضررين بغض النظر عن جنسياتهم.

أعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة الدكتور شمشير فاياليل، عن تخصيص برنامج دعم إنساني بقيمة مليون درهم إماراتي لمساندة أسر ضحايا حادث السير المأساوي الذي وقع على شارع الإمارات في دبي.

ويشمل البرنامج جميع الأسر المتضررة من الحادث، حيث سيتم تقديم 100 ألف درهم إماراتي لكل أسرة من أسر الضحايا السبعة الذين فقدوا حياتهم، فيما خُصص مبلغ 180 ألف درهم لدعم المصابين التسعة الناجين وفقاً لاحتياجاتهم العلاجية والتأهيلية. كما تضمن الدعم 70 ألف درهم لتغطية نفقات السفر والإقامة الطارئة لأفراد الأسر، إلى جانب 50 ألف درهم لدعم تعليم أبناء العائلات المتضررة.

ويأتي هذا الدعم عقب الحادث الذي تعرضت له حافلة صغيرة تقل موظفين في دبي، إثر اصطدامها بشاحنة متوقفة على جانب الطريق بسبب عطل فني، وفقاً للتقارير الأولية. وضم الضحايا والمصابون عمالاً من الهند وسريلانكا ونيبال. وأسفر الحادث عن وفاة سبعة أشخاص، بينهم ستة من الجنسية الهندية وشخص من الجنسية السريلانكية، فيما أُصيب تسعة آخرون، غادر عدد منهم المستشفى بعد تلقي العلاج، بينما يواصل آخرون تلقي الرعاية الطبية.

وقد تم إبلاغ القنصلية الهندية في دبي بالمبادرة للمساعدة في التنسيق مع الأسر الهندية المتضررة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فيما أكد الدكتور شمشير أن المساعدة ستشمل جميع المتضررين من الحادث بغض النظر عن جنسياتهم





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