شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي تعلن عن أكبر صفقة استحواذ على أرض في دولة الإمارات

أعلنت شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي عن إتمام أكبر صفقة استحواذ على أرض في دولة الإمارات، تمثلت في شراء عقار شاطئي في جزيرة نايا، يمتد على مساحة تزيد عن 80 ألف قدم مربعة، بقيمة بلغت 560 مليون درهم.

أعلنت شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي عن إتمام أكبر صفقة استحواذ على أرض في دولة الإمارات، تمثلت في شراء عقار شاطئي في جزيرة نايا ، يمتد على مساحة تزيد عن 80 ألف قدم مربعة، بقيمة بلغت 560 مليون درهم.

وأفادت الشركة في بيان بأن المشتري هو مواطن أوروبي، لافتة إلى أن جزيرة نايا تمثل نشأة نموذج عقاري جديد كلياً، يتجاوز المعايير التقليدية للأراضي الساحلية الفاخرة، ويؤسس لمستوى غير مسبوق من الندرة والحجم في سوق العقارات الفاخرة. وتابعت الشركة أن دبي رسخت مكانتها وجهة فاخرة عالمية المستوى، حيث أعادت كل واحدة من جزرها الفاخرة تعريف مفاهيم الحصرية والندرة، ما جذب نخبة الأثرياء من مختلف أنحاء العالم الراغبين في اقتناء جزء من هذه التجربة الاستثنائية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة سوثبيز إنترناشونال ريالتي جورج عازار إلى أن دبي توفر قيمة استثنائية لا تضاهى لنخبة من المستثمرين والأفراد ذوي الثروات الفائقة، ونحن بدورنا نقدم المستوى ذاته من التميز والخبرة لخدمتهم. وذكرت الشركة أبرز صفقات بيع العقارات الساحلية لهذا العام، حيث تم بيع عقار واحد على شاطئ البحر بمساحة 53 ألف قدم مربعة في جزيرة نايا مقابل 377 مليون درهم، وهي صفقة قياسية في ذلك الوقت، تلتها عملية بيع فيلا جايا الفاخرة والجاهزة للسكن في جزيرة جميرا باي مقابل 280 مليون درهم، وهي واحدة من أعلى صفقات الفلل قيمة في دبي في عام 2026.

وتشير الشركة إلى أن جزيرة نايا تمثل نموذجًا جديدًا للعقارات الساحلية الفاخرة، حيث يمتد العقار على مساحة تزيد عن 80 ألف قدم مربعة، ويتمتع بمستوى غير مسبوق من الندرة والحجم في سوق العقارات الفاخرة. وتهدف الشركة إلى تقديم مستوى عالي من الخدمة والتميز لخدمة نخبة المستثمرين والأفراد ذوي الثروات الفائقة في دبي. وتابعت الشركة أن دبي ستواصل تواجدها كوجهة فاخرة عالمية المستوى، حيث تتمتع بمناخ استثنائي وموارد طبيعية رائعة، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار والاستجمام.

وتهدف الشركة إلى تعزيز سوق العقارات الفاخرة في دبي، وتقديم فرص استثمارية جديدة ومتنوعة للمستثمرين. وسيواصل الرئيس التنفيذي لشركة سوثبيز إنترناشونال ريالتي جورج عازار العمل على تعزيز سوق العقارات الفاخرة في دبي، وتقديم مستوى عالي من الخدمة والتميز لخدمة نخبة المستثمرين والأفراد ذوي الثروات الفائقة.





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دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي عقارات ساحلية استحواذ على أرض جزيرة نايا

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