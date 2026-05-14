شركة «استثمر في الشارقة» تكشف عن نمو استثماري قياسي في الشارقة

تقدم شركة «استثمر في الشارقة» أحدث البيانات المتعلقة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة، حيث شهدت الشارقة نمواً بنسبة 45% في عدد المشاريع، و8.8% في الاستثمارات الرأسمالية، و25.7% في فرص العمل، مقارنةً بالعام السابق. كما شهدت الإمارة زيادة في عدد المشاريع الاستثمارية بنسبة 44%، باستثمارات إجمالية بلغت 12.8 مليار درهم، وأسهمت هذه المشاريع في توفير 11,898 فرصة عمل، ما يعكس اتساع القاعدة الاقتصادية والإماراتية وتعدد محركات النمو فيها.

كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) أن الشارقة حققت أداءً متقدماً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، مسجلةً في عام 2025 نمواً بنسبة 45% في عدد المشاريع، و8.8% في الاستثمارات الرأسمالية، و25.7% في فرص العمل، مقارنة بإحصائيات العام 2024.

وبين «استثمر في الشارقة» أن قيمة الاستثمارات الرأسمالية بلغت 7.74 مليارات درهم، فيما استقطبت الإمارة 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 مقارنةً بـ98 مشروعاً في عام 2024، وأسهمت هذه المشاريع في توفير 5,673 فرصة عمل جديدة مقابل 4,514 فرصة في العام السابق، بما يعكس اتساع النشاط الاستثماري في الإمارة وقدرتها على استقطاب مشاريع نوعية ذات أثر اقتصادي مباشر، إلى جانب تعزيز مكانتها كبيئة أعمال مستقرة وقادرة على دعم النمو طويل الأمد وخلق قيمة مضافة تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات الحيوية. وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «ترتبط التنمية الاقتصادية في الشارقة بشكل مباشر بجودة الحياة وتطور الخدمات وخلق بيئة مستقرة تدعم الإنسان والمجتمع والاقتصاد معاً.

وما تحققه الإمارة من نمو في المؤشرات الاستثمارية يعكس رؤية تنموية واضحة تضع الأثر الاجتماعي والاقتصادي في مسار واحد، ضمن منظومة متكاملة تعمل عليها مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص». وأضاف محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»: «تعكس المؤشرات المسجلة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الشارقة بوصفها وجهة استثمارية موثوقة، مدعومة بكفاءة قطاعاتها الاقتصادية، ومرونة بيئتها التشريعية، وكفاءة بنيتها التحتية، إلى جانب قدرتها على استقطاب مشاريع نوعية تنسجم مع توجهات النمو المستدام، الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن أولوياتها، بما يعزز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي»





استثمار في الشارقة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمو استثماري مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر بيئة الأعمال في الشارقة

