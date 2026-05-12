شركة عقارية في دبي تحقق زيادة بنسبة 3.2٪ في الإيرادات والربح قبل الضريبة خلال الربع الأول من عام 2026

تسجّل شركة عقارية في دبي زيادة بنسبة 3.2٪ في الإيرادات والربح قبل الضريبة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت 447.1 مليون درهم مقارنة بـ 433.4 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وقد تحقق هذا النمو على الرغم من التراجع في قطاع الضيافة، الذي تم تعويضه من خلال الأداء القوي في مجالات إدارة الممتلكات والمرافق. كما ارتفعت أرباح الشركة قبل الضريبة بنسبة 23.3٪ لتصل إلى 147.7 مليون درهم حتى مارس 2026 مقارنة بـ 119.8 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس قدرة الشركة على المحافظة على الزخم وسط تقلبات السوق. كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12.1٪، حيث بلغت 8,15 مليار درهم اعتبارا من 31 مارس 2026، مما يعكس كفاءة الإدارة الاستراتيجية للأصول.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12.1٪، حيث بلغت 8,15 مليار درهم اعتبارا من 31 مارس 2026، مما يعكس كفاءة الإدارة الاستراتيجية للأصول. وقال سعيد محمد القطامي الرئيس التنفيذي للشركة: "تعكس نتائج هذا الربع الزخم الإيجابي لأعمالنا وبداية مثمرة لعام 2026؛ حيث شهدت مؤشراتنا المالية تقدماً ملحوظاً بفضل رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة لشركائنا.

" وأضاف: "إن هذا النجاح هو تجسيد لقوة ومكانة دولة الإمارات وإمارة دبي، التي واجهت التحديات الجيوسياسية من موقع ريادي، مستندة إلى هوامش مالية قوية، وسلاسل توريد مرنة، وطلب استهلاكي نشط. " وتابع: "ما يميز هذه البيئة هو وضوح الرؤية القيادية ومنظومة السياسات الاستباقية التي تعزز الاستقرار والثقة في النظام الاقتصادي، مما يمنحنا القدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام.

" وشدد على أن "في ظل الأسس المتينة لسوق العقارات في دبي، والمدعومة بارتفاع مستويات الطلب والظروف الاقتصادية المواتية، نواصل استثمار الفرص الناشئة بكفاءة عالية، مع الالتزام بالحفاظ على الربحية عبر إطلاق مشاريع نوعية تلبي التطلعات المتغيرة لعملائنا. " ولفت إلى أن "نجاحاتنا الأخيرة في تسليم المشاريع تؤكد مدى كفاءتنا التشغيلية والتزامنا بأعلى معايير الجودة، في حين يضمن لنا حجم المشاريع قيد التنفيذ تلبية الطلب المتزايد، مما يضعنا في جاهزية تامة لمواصلة مسيرة النمو والتميز في المستقبل.





