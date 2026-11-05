شرطه دبي تكشف جرائم القتل عبر الهندسه الجنائيه

تحول شرطة دبي تخصص الهندسة الجنائية إلى أداة فعالة لكشف الحقائق وإدانة المجرمين، حيث كشفت وحداتها عن جرائم قتل مقنعة عبر أدلة علمية دقيقة وثبوتيات مادية.

أوضح المقدم الخبير الدكتور المهندس محمد علي القاسم ، رئيس قسم الهندسة الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ب شرطة دبي ، أن الهندسة الجنائية تُعد تخصصاً علمياً دقيقاً يوظف العلوم الهندسية لخدمة التحقيقات الجنائية بكافة أشكالها. وأكد أن هذا التخصص يسهم بشكل جوهري في ربط النتائج الفنية ب الأدلة الجنائية ، مما يدعم مسار العدالة ويحقق هدف كشف الحقيقة في القضايا المعقدة.

جاءت هذه التصريحات خلال حلقة بودكاست شرطة دبي، التي تبث عبر المنصات الرقمية الرسمية ويقدمها الإذاعي محمد إبراهيم الحمادي، حيث تم استعراض دور هذه الوحدة المتقدمة في تعزيز منظومة التحقيقات. وأشار القاسم إلى أن شرطة دبي تتصدر هذا المجال إقليمياً، حيث تأسست أول وحدة لفحوصات الهندسة الجنائية على مستوى الشرق الأوسط، لتكون حجر الأساس في تطبيق المعرفة الهندسية في المحاكمات.

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آليات الكشف عن الحقائق الجنائية

يعتمد تخصص الهندسة الجنائية على تطبيق منهجيات علمية عالمية وإعداد تقارير فنية مبنية على فحوصات معتمدة لتحديد مسببات الحوادث بدقة، سواء كانت عرضية أو مفتعلة أو ناتجة عن إهمال. ويتكامل هذا العلم مع تخصصات أخرى حيوية مثل الطب الشرعي، والكيمياء الجنائية، والأحياء الجنائية، والأدلة الإلكترونية، مما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تبني العلوم المتقدمة لتعزيز الوقاية المجتمعية.

تخضع العمليات التحقيقية لـ23 بروتوكول فحص معتمد ضمن نظام الجودة، وتشمل مراجعة شاملة للمنشآت، ووسائل النقل، والأنظمة الكهربائية والميكانيكية،以及 المواد المستخدمة. كما يشمل نطاق التحقيق حوادث الحريق، والصعق الكهربائي، وانهيار المنشآت، وفشل الأنظمة، وحوادث السقوط وحوادث المركبات، وهو ما يتطلب تحليلاً هندسياً دقيقاً وغير مسبوق.

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قضايا كشف الهوية والجرائم المقنعة

تمكّن خبراء الهندسة الجنائية من الكشف عن هوية جثة متحللة عثر عليها في منطقة صحراوية من خلال التكامل بين تخصصات المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، وعلم الجينوم، وفحوص الحمض النووي، وتحليل الصور والأدلة الإلكترونية. وبناءً على هذه الأدلة، أعاد الخبراء بناء الشكل التقريبي لوجه المتوفى انطلاقاً من الجمجمة، وحددوا جنسه وفئته العمرية وجنسيته المحتملة، مما أدى إلى تعميم الصورة وضبط الجاني.

في قضية قتل أخرى، حاولت امرأة وعشيقها إخفاء واقعة قتل زوجها وحرق جثته ومركبته بالقرب من منطقة صناعية ليمثلها كحادث عرضي. لكن المعاينة الدقيقة للموقع كشفت بقع مواد بترولية أسفل المركبة، وعند إخضاعها لفحوص الحمض النووي والمواد الكيميائية والآثار الدقيقة، اتفقت النتائج مع المواد الموجودة على الجثة، مما أثبت عمدية إشعال الحريق وإدانة المتورطين.

إثبات التزوير في حوادث الانتحار الظاهري

كشفت الأدلة العلمية عن جريمة قتل حاول فيها الجاني إخفاءها في صورة انتحار، عندما عُثر على جثة شخص من جنسية آسيوية معلقة في قضيب ستارة الاستحمام داخل إحدى الفلل. قام الخبراء بإعادة بناء سيناريو الواقعة وإجراء اختبارات هندسية دقيقة على القضيب والحزام باستخدام أوزان معلومة لقياس قدرة التحمل.

أثبتت النتائج الهندسية أن القضيب ينكسر عند وزن يقارب 90 كيلوغراماً، بينما الحزام لا يتحمل وزناً يتجاوز 70 كيلوغراماً، وهو ما يتعارض تماماً مع الهيئة التي وُجدت عليها الجثة. هذه الأدلة الدامغة استبعدت فرضية الانتحار، وأثبتت افتعال المشهد للتستر على الجريمة، مما قاد إلى تحديد هوية الجاني ووضعه تحت السيطرة القانونية.

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مستقبل التحقيقات والعلوم الجنائية

يُعد التكامل بين التخصصات المختلفة خطوة حاسمة في مستقبل التحقيقات الجنائية، حيث تحولت الهندسة الجنائية من أداة مساعدة إلى محور أساسي في منظومة العمل الشرطي. يسهم هذا التكامل في تعزيز الشفافية والدقة في تقديم الأدلة للقضاء، مما يضمن تحقيق العدالة لكل متضرر.

مع استمرار تطوير البروتوكولات الفنية وتعزيز القدرات التحليلية، تظل شرطة دبي على أعتاب تحقيق مزيد من الإنجازات في مجال كشف الجرائم المعقدة. يضمن هذا النهج العلمي الرصين بقاء الأمن المجتمعي على أعلى مستوياته، وتوفير بيئة آمنة تعتمد على الحقائق الثابتة والأدلة المادية التي لا تقبل الجدل.