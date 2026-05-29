شرطة لندن تتهم يونانياً بمساعدة استخبارات إيرانية لاستهداف صحفي بقناة إيران إنترناشونال وتؤكد لا تهديد أوسع للعامة

أكدت شرطة لندن توجيه تهمة لمواطن يوناني بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي يُعتقد أنه إيراني في استهداف صحفي يعمل بقناة إيران إنترناشونال. التحقيق أجرته وحدة مكافحة الإرهاب، والمشتبه به إيوانيس أيدينيديس (46 عاماً) مقيم في ميونخ. القناة سبق أن تعرضت لتهديدات وإغلاق مؤقت، وطهران صنفتها إرهابية. الشرطة تؤكد عدم وجود تهديد أوسع للعامة.

أكدت شرطة لندن ، يوم الجمعة، توجيه تهمة إلى مواطن يوناني بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي، يُعتقد أنه إيران ي، في استهداف صحفي ناطق بالفارسية يقيم في المملكة المتحدة.

ويُعتبر هذا الحادث جزءاً من سلسلة أحداث متصلة بالقناة الإخبارية الناطقة بالفارسية "إيران إنترناشونال" التي تتخذ من لندن مقراً لها وتواجه تهديدات متواصلة. ووفقاً لبيان شرطة العاصمة، فإن المشتبه به إيوانيس أيدينيديس، البالغ من العمر 46 عاماً والمقيم في ميونخ بألمانيا، وُجّهت إليه التهمة بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، بعد تحقيق أجرته وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة.

وذكر البيان أن "الدولة التي تتعلق بها الاتهامات يُعتقد أنها إيران، والاتهامات مرتبطة باستهداف صحفي مقيم في المملكة المتحدة يعمل لمصلحة قناة إيران إنترناشونال". وقد كان أيدينيديس قيد التوقيف منذ القبض عليه في منطقة غرب ساسكس، جنوب غرب لندن، في 16 مايو/ أيار الجاري.

في الواقع، تواجه قناة إيران إنترناشونال، التي تمر بأزمة أمنية متواصلة، ما وصفته بـ"جهد متواصل لترهيبها وإسكات الصحافة المستقلة الناطقة بالفارسية خارج حدود إيران". حادثة سابقة، مثلت فيها اثنان من الشباب ومراهق أمام محكمة لندنية في أبريل/ نيسان الماضي بتهمة محاولة تنفيذ هجوم لحرق مكاتب القناة. وتصنّف طهران هذه القناة الخاصة، التي يقع مقرها في مبنى شديد الحراسة في غرب لندن، كمنظمة "إرهابية" منذ عام 2022، إلى جانب قناة "بي بي سي" الناطقة بالفارسية. كما أن القناة واجهت إغلاقاً مؤقتاً للبث في عام 2023، بناءً على نصيحة شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، مما اضطرها إلى نقل عملياتها إلى واشنطن لمدة سبعة أشهر.

تعقيباً على توجيه التهمة، أكدت القائدة هيلين فلاناغان، رئيسة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن، أن الحادث "قد يثير قلق كثيرين هنا في المملكة المتحدة، لا سيما العاملين في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية". وأضافت: "نواصل العمل بشكل وثيق مع عدد من المنظمات والأفراد لتقديم المشورة والدعم لهم في ما يتعلق بسلامتهم وأمنهم، ويشمل ذلك الشخص المحدد والمنظمة المرتبطين بهذا التحقيق".

من جهتها، لفتت شرطة لندن إلى أنه لا يُعتقد أن هناك أي تهديد أوسع للعامّة نتيجة للتحقيق الجاري، مما يخفف من حدة القلق العام، لكنه يظل مؤشراً على استمرار النشاطات الاستخباراتية الموجهة ضد الإعلام المعارض الإيراني في الخارج. هذه الحادثة تسلط الضوء على توتر العلاقات بين بريطانيا وإيران، وتحديات أمنية تواجه الصحفيين في المهجر





