شرطة دبي تطلق حملة 'قيادة بوعي' مع نيسان والرستماني للتوعية المرورية ومسابقة تفاعلية

أطلقت شرطة دبي حملة 'قيادة بوعي' بالتعاون مع نيسان وعبدالواحد الرستماني لتعزيز السلامة المرورية، مع مسابقة تفاعلية ونتائج إيجابية في خفض الوفيات.

أطلقت القيادة العامة ل شرطة دبي ، ممثلة بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، حملة التوعية المرورية "قيادة بوعي"، بالتعاون الاستراتيجي مع نيسان الشرق الأوسط وعبدالواحد الرستماني للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره العميد عصام العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، وعبدالإله وزني، رئيس قسم التسويق والعلامة التجارية وتجربة العملاء في نيسان الشرق الأوسط، وحسام بغدادي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة عبد الواحد الرستماني، وملازم أول سلمى المري، إلى جانب عدد من الإعلاميين والصحفيين وممثلي الجهات الشريكة. وأكد العميد عصام العور، أن إطلاق الحملة يأتي بتوجيهات اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، ومتابعة العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، بما يعكس التزام شرطة دبي الراسخ بمواصلة تعزيز السلامة المرورية وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية بين جميع مستخدمي الطريق، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحسين جودة الحياة.

وأشاد عبدالإله وزني، بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع شرطة دبي وشركة عبدالواحد الرستماني، وقال: "تأتي سلامة عملائنا والمجتمع في مقدمة أولوياتنا، حيث تخضع جميع طرازات نيسان، لاختبارات جودة وتقييم دقيقة لضمان أعلى معايير الأمان والأداء في مختلف الظروف.

" بدوره، أكد حسام بغدادي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة عبد الواحد الرستماني للسيارات، أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف مختلف الجهات، مشيراً إلى أن الوعي يمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء بيئة مرورية أكثر أمناً واستدامة. من جهتها، أوضحت ملازم أول سلمى المري، أن الحملة تتضمن إطلاق مسابقة مرورية تفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشرطة دبي، بهدف تعزيز الوعي بالقوانين والأنظمة المرورية بأسلوب مبتكر وتفاعلي يشجع أفراد المجتمع على المشاركة والتعلم.

كما أكد العقيد طلال عبدالعزيز المنصوري، مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور، أن شرطة دبي نجحت، بفضل منظومة عملها المتكاملة، في خفض مؤشر الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 19% بين عامي 2024 و2025. وأوضح أن عدد الحوادث الناتجة عن الانحراف المفاجئ خلال العامين الماضيين بلغ 1928 حادثاً، فيما سجلت الحوادث الناتجة عن عدم ترك مسافة أمان كافية 1529 حادثاً، بينما بلغ عدد الحوادث المرتبطة بالسرعة الزائدة 46 حادثاً.

وتأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية شرطة دبي لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، حيث تشمل سلسلة من الفعاليات التوعوية والأنشطة التفاعلية التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك السائقين والمشاة وراكبي الدراجات. وتركز الحملة على نشر الوعي حول مخاطر السلوكيات المرورية الخاطئة، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة، وتجاوز الإشارات الحمراء، وعدم ربط حزام الأمان. كما تتضمن الحملة ورش عمل تعليمية في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى توزيع مواد توعوية في المراكز التجارية والمناطق الحيوية.

ويشارك في الحملة عدد من المؤثرين ونشطاء التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية بشكل مبتكر وجذاب، مما يسهم في الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور. وتؤكد شرطة دبي أن التعاون مع القطاع الخاص، ممثلاً بشركتي نيسان وعبدالواحد الرستماني، يعزز من فعالية هذه المبادرات، ويحقق أهدافها في خفض الحوادث المرورية والوفيات. وتدعو الحملة جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين المرورية والمساهمة في جعل الطرق أكثر أماناً للجميع





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