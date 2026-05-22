شرطة دبي تحذر: القيادة بطيش وتهور والاستعراض خطر على سلامة الجميع

أكدت شرطة دبي حرصها على الحفاظ على السكينة العامة وتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية، من خلال التصدي للسلوكيات المرورية السلبية التي تتسبب في إزعاج السكان وتهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق، وفي مقدمتها القيادة بطيش وتهور، والاستعراض بالمركبات، وإحداث الضجيج الناتج عن التعديلات غير القانونية ورفع أصوات المركبات بصورة مزعجة.

وحذّرت شرطة دبي من خطورة هذه السلوكيات وما تسببه من آثار سلبية مباشرة على أفراد المجتمع، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى، لما ينتج عنها من إزعاج وقلق وتشويش على راحة السكان، إضافة إلى الإخلال بالسكينة العامة والتأثير على جودة الحياة داخل المناطق السكنية. وأكد العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية تمكنت من ضبط مركبة يقوم بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة من خلال 'تصريخ الويلات' ورفع أصوات المركبة بصورة متعمدة، بما يعرض حياته وحياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، فضلاً عن التسبب في إحداث ضجيج وإزعاج للسكان والإضرار بالممتلكات العامة في منطقة عود المطينة.

وأضاف أن الضجيج الصادر عن المركبات المعدلة أو القيادة الاستعراضية لا يُعد مجرد مخالفة مرورية فحسب، بل سلوكاً سلبياً ينعكس على راحة المجتمع واستقرار الأحياء السكنية، ويتسبب في إزعاج العائلات وإثارة الخوف والقلق لدى مستخدمي الطريق، خاصة عند تكرار هذه التصرفات في المناطق السكنية. وأوضح أن شرطة دبي لن تتهاون في التصدي لمثل these السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة المجتمع وراحة الساقين، مؤكداً استمرار تكثيف الرقابة المرورية في مختلف الطرق والمناطق الحيوية والأحياء السكنية، وتوجيه الدعوة للسائقين الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والتحلي بالمسؤولية أثناء القيادة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات والسكينة العامة





