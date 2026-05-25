شرطة أبوظبي تنظم فعالية توعوية في معرض السلامة المرورية 2026

مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي نظّمت فعالية توعوية مجتمعية ضمن معرض السلامة المرورية 2026 تحت شعار «معاً نحو طرق أكثر أماناً»، وذلك في مركز ديرفيلدز مول التجاري، بمشاركة إدارة التفتيش الأمني K9 وفرقة موسيقى الشرطة، وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. تضمنت الفعالية عروضاً توعوية وتثقيفية وفقرات تفاعلية ركّزت على أهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي الطريق، خصوصاً ما يتعلق بسلامة المشاة والعبور الآمن للطريق.

شرطة أبوظبي نظّمت فعالية توعوية ب معرض السلامة المرورية 2026 لتعزيز الالتزام بقواعد السير بمشاركة K9 وموسيقى ومسابقات للأطفال والشركاء نظّمت مديرية المرور والدوريات الأمنية ب شرطة أبوظبي ، ممثلةً بقسم التوعية والتثقيف المروري، فعالية توعوية مجتمعية ضمن معرض السلامة المرورية 2026 تحت شعار «معاً نحو طرق أكثر أماناً»، وذلك في مركز ديرفيلدز مول التجاري، بمشاركة إدارة التفتيش الأمني K9 و فرقة موسيقى الشرطة ، وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) ، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وشهدت الفعالية حضوراً وتفاعلاً واسعاً من العائلات والزوار، حيث تضمنت عروضاً توعوية وتثقيفية وفقرات تفاعلية ركّزت على أهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي الطريق، خصوصاً ما يتعلق بسلامة المشاة والعبور الآمن للطريق، بما يدعم تحقيق الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي «أمن الطرق الذكي». وقدّمت إدارة التفتيش الأمني K9 عروضاً ميدانية استعراضية حظيت بإعجاب الجمهور، إلى جانب مشاركة فرقة موسيقى الشرطة، إضافة إلى تنظيم مسابقات توعوية وفقرات ترفيهية للأطفال وتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية.

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن مبادراتها التوعوية الهادفة إلى نشر الثقافة المرورية، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات، مثمنةً تعاون الشركاء الاستراتيجيين ودورهم الفاعل في دعم وإنجاح الفعالية وتحقيق أهدافها التوعوية والمجتمعية. وفي ختام الفعالية، أشادت الجهات المنظمة بالتفاعل الإيجابي من الجمهور والمشاركين، مؤكدةً استمرار تنفيذ البرامج والمبادرات التوعوية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شرطة أبوظبي معرض السلامة المرورية 2026 توعية المرور فرقة موسيقى الشرطة إدارة التفتيش الأمني K9 مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

6 نجوم قد يخوضون مباراتهم الأخيرة أمام أستون فيلا.. هل يودع عمر مرموش مانشستر سيتي؟تتجه الأنظار إلى مواجهة اليوم الأحد 24 مايو 2026 بين مانشستر سيتي وأستون فيلا، ليس فقط...

Read more »

كيفية مشاهدة مباراة الجيش الملكي وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقياتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، مساء اليوم الأحد، 24 مايو 2026، نحو الصدام المرتقب...

Read more »

العالالد الهنة لصد لرلم \u0639لس جنل ضوى 2024-2026 ١الانو ومن 1 ضن 2026 شلفال 5% مور هدلةاكلر لفوج ومن 1 نن 2026و والد الموك ولسلالنال بلموك جلانى 5% مور ٌلكنىى صلفالانو 2026 ومن 31 ص للْیوة 1 صز 2024 ومن سالنى 52خسة للعوفمومنی رلقكنى

Read more »

حكاية مونديالية.. القدر يجمع المغرب والبرازيل واسكتلندا بمجموعة واحدة بعد 28 عاماًلم تكن قرعة كأس العالم 2026 لكرة القدم، عادية، بل لحظة أعادت عقارب الزمن إلى الوراء.

Read more »

تعرف إلى أكبر نتيجة ساحقة في تاريخ كأس العالم!أيام قليلة تفصلنا عن النسخة الـ23 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

Read more »

فلقراز ࠀاغم ࠰فلي ࠂلت 2026 كلخ الظقمل هلصل بلـبل ولَقل مللائ ࠠلَمش اللَنٌغم هلصل هلضموقا لنالٍوة.رلقراز ࠀاغم ࠂلت 2026 كلخ الينلد ࠉلَملٌن اللَنٌغم هلصل هلضموقا لنالٍوة مللائ ࠠلَمش اللَنٌغم هلصل هلضموقا قىز ولٌيم هلصل ؘنرل ࠠلَملٌن اللَنٌغم هلصل مللائ ࠠلَمش الونلٙ 1994 ولنل 2002 موهلُ 2026

Read more »