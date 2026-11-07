شرطة أبوظبي تطلق حملة "أمن الأسرة من أمن المجتمع" لمدة شهر

شرطة أبوظبي تطلق حملة توعوية واسعة تحت شعار أمن الأسرة من أمن المجتمع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة لمدة شهر لتعزيز الاستقرار الأسري.

أطلقت القيادة العامة ل شرطة أبوظبي رسمياً الحملة المجتمعية التوعوية المعنونة " أمن الأسرة من أمن المجتمع"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مبدأ أن استقرار المؤسسات الأسرية يمثل الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المجتمع ككل. وتستمر هذه الحملة المكثفة لمدة شهر كامل، وتنفذ بتنسيق دقيق ومتكامل مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين والتنفيذيين المهمين، وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التنمية الأسرية ودائرة التنمية المجتمعية.

تعزيز الأمن الوقائي للأسرة كخط دفاع أول

أكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أن إطلاق هذه الحملة يجسد بوضوح الحرص الشديد الذي تتبناه القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتعزيز الأمن المجتمعي من خلال نهج وقائي واستباقي متطور. وقد أوضح الراشدي أن هذا النهج الاستراتيجي يضع الأسرة بوضوح في المقدمة المطلقة لأولويات العمل الشرطي الحالي، نظراً لأنها تشكل خط الدفاع الأول والأكثر فعالية في حماية الأبناء من المخاطر المتنوعة والتحديات المجتمعية الخطيرة التي قد يتعرضون لها في مراحل نموهم المختلفة.

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وأشار مدير قطاع الأمن الجنائي إلى أن بناء مجتمع آمن ومستقر حقيقياً وقادر على الصمود لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال أسرة واعية ومتماسكة تربوياً واجتماعياً، وقادرة على غرس القيم الإيجابية وتعزيز السلوكيات السليمة لدى جميع أفرادها بشكل مستمر. وبيّن أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة أبوظبي لتعزيز شراكاتها الفعالة مع الأسر والمؤسسات المجتمعية المختلفة، بهدف رفع مستوى الوعي الأمني الشامل بمخاطر المواد المخدرة والجرائم الإلكترونية والسلوكيات السلبية التي تهدد نسيج المجتمع.

الشراكة مع المؤسسات التعليمية والتربوية

تشمل منظومة الحملة أنشطة متنوعة ومستمرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة، بهدف التركيز بشكل كبير على حماية النشء من المخاطر السلوكية والجرائم الرقمية التي تستهدفهم بشكل متزايد. وتؤكد شرطة أبوظبي على ضرورة تكاتف الجهود المبذولة وتفعيل دور الأسرة الفعال في الوقاية المبكرة، بما يسهم بشكل مباشر في حماية الأبناء وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين جميع أطراف العملية التعليمية والتربوية.

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ويأتي هذا التوجه المتكامل في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة العامة واستدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي، تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة 2026 التي تركز على تعزيز الروابط الأسرية ودعم الاستقرار الاجتماعي. وتحرص شرطة أبوظبي من خلال هذه الشراكات على ضمان وصول الرسائل التوعوية إلى كافة شرائح المجتمع، وبالأخص الأسر التي تُعد النواة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومترابط.

برامج توعوية متنوعة ومسرحية "وصلت الرسالة"

من جانبه، أوضح العقيد سيف علي الجابري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن الحملة تندرج ضمن الجهود الشاملة لشرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز مفهوم الوقاية المجتمعية ونشر الثقافة الأمنية الواعية بين المواطنين والمقيمين. وأضاف الجابري أن هذه الجهود تهدف بشكل رئيسي إلى تمكين الأسر من التعرف المبكر والدقيق إلى السلوكيات والظواهر السلبية التي قد تطرأ على أبنائهم، والتعامل معها بوعي ومسؤولية عالية يسهم في حماية الأبناء وتعزيز القيم الأسرية والتماسك المجتمعي.

وتشمل البرامج والأنشطة المخصصة ضمن الحملة محاضرات تعليمية متخصصة وورشاً توعوية مكثفة، بالإضافة إلى زيارة ميدانية نشطة ومشاركات مجتمعية واسعة ومجالس توعوية منتظمة. وتتناول هذه الفعاليات عدداً من الموضوعات الحساسة والمهمة المرتبطة بشكل مباشر بأمن الأسرة، وهي الحماية من المخاطر السلوكية، والوقاية من المخدرات، والسلامة الرقمية الحديثة، والسلامة المرورية، وتعزيز الحوار الأسري البنّاء.

وأشار العقيد الجابري إلى أن من أبرز وأهم الأنشطة التي تتضمنها هذه الحملة تقديم العرض المسرحي التوعوي المميز والمعنون "وصلت الرسالة". ويضم هذا العرض الاجتماعي الهادف عدداً من التحديات الواقعية التي تواجه الأسرة اليوم، ويسلط الضوء بشكل مكثف على أهمية التواصل البناء بين أفرادها، ودور الوالدين الحيوي في التوجيه السليم والوقاية من الانحرافات السلوكية.