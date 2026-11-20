شرطة أبوظبي تكرم الفائزين في بطولة الشيخ مبارك آل نهيان للرماية 2026. اللواء أحمد المهيري يؤكد تطوير الجاهزية الميدانية وتعزيز الاحترافية في الأداء الشرطي من خلال المنافسات التخصصية.

كرّم معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي ، الفائزين في الدورة السابعة من بطولة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان للرماية لعام 2026. أقيمت البطولة تحت إشراف أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، داخل ميادين الرماية بالحفار، بحضور مديري القطاعات والمديريات والإدارات، وعدد كبير من الضباط والمنتسبين الشرطيين. يأتي هذا التكريم تقديراً للجهد المبذول في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة الميدانية.

التفاصيل التقنية وآلية المنافسات الشرطية

أكد قائد عام شرطة أبوظبي أهمية البطولة في تطوير مهارات الرماية ورفع مستوى الجاهزية للكفاءات الميدانية. وأشار إلى حرص المؤسسة على تنظيم البطولات التخصصية التي تسهم في صقل القدرات وتعزيز الاحترافية في الأداء الشرطي. تهدف هذه المنافسات إلى ترسيخ روح التنافس الإيجابي والعمل الجماعي، بما يدعم تحقيق الأولوية الاستراتيجية المعروفة باسم "الجاهزية والاستعداد".

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شملت المنافسات فئات متنوعة من الرماية بالمسدس، والرماية التكتيكية، ورماية تحدي السرعة في إسقاط الصحون. شارك فيها الضباط وضباط الصف والأفراد والسيدات، بهدف تطوير المهارات الشرطية والقدرات البدنية. تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز روح التنافس والعمل الجماعي بين جميع المشاركين من مختلف القطاعات والأقسام.

نتائج فرق الرماية بالمسدس والرتب المختلفة

أسفرت نتائج الرماية بالمسدس لفئة الضباط عن فوز قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول في ترتيب الفرق. جاء في المركز الثاني قطاع العمليات المركزية، وحلّ قطاع الأمن الجنائي في المركز الثالث. وعلى المستوى الفردي، أحرز العقيد عبدالكريم خليفة الحمادي المركز الأول، بينما حلّ المقدم يوسف جراغ البلوشي ثانياً، والمقدم عبدالله علي الهاشمي ثالثاً.

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في منافسات الرماية بالمسدس لفئة ضباط الصف والأفراد، تصدّر قطاع العمليات المركزية ترتيب الفرق. حلّ قطاع المهام الخاصة في المركز الثاني، بينما احتل قطاع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية المركز الثالث. حقق العريف عبدالله أحمد قطمان المركز الأول، والشرطي أول منصور أحمد الكثيري المركز الثاني، والمساعد أول سعيد سالم المنصوري المركز الثالث.

في منافسات الرماية بالمسدس للسيدات، فاز قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول في ترتيب الفرق. تلاه قطاع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ثانياً، وقطاع الأمن الجنائي ثالثاً. أحرزت المساعد أول عبير حسن العلي المركز الأول، وجاءت المساعد أروى مبارك علي في المركز الثاني، وكبير المساعدين سهير سبيت البلوشي في المركز الثالث.

التكتيكية ورماية الصحون والخطوات القادمة

في منافسات رماية الصحون للسيدات، أحرز قطاع الأمن الجنائي المركز الأول، وحلّ قطاع المهام الخاصة ثانياً. أما في منافسات الرجال، تُوّج قطاع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالمركز الأول، وجاء قطاع المهام الخاصة ثانياً. هذه النتائج تعكس التنافس الشرسي داخل المؤسسة.

في مسابقة الرماية التكتيكية بالبندقية، حقق قطاع الأمن الجنائي المركز الأول في منافسات الفرق للرجال. تلاه قطاع المهام الخاصة، ثم قطاع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية. في فئة السيدات، تصدّر قطاع الأكاديمية الترتيب، يليه قطاع المهام الخاصة، ثم قطاع الموارد البشرية.

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على المستوى الفردي في الرماية التكتيكية بالبندقية، أحرز الرقيب محمد علي الكعبي المركز الأول للرجال. جاء المساعد أول فايز هلال القايدي في المركز الثاني، والمساعد أول محمد جمعة اليليلي في المركز الثالث. في فئة السيدات، حققت المساعد أول عبير راشد الزعابي المركز الأول، تلتها المساعد سلوى علي الشحي ثالثة، والمساعد أول مريم إبراهيم الزرعوني ثالثة.