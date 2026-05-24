شرطة دبي تحدد مواعيد زيارة النزلاء عن بعد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

حدَّدت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي مواعيد زيارة النزلاء عن بعد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك . وأكد العميد صلاح جمعه بوعصيبة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، استمرار تقديم خدمة ال تواصل المرئي عن بعد بين النزلاء وذويهم في اليوم الأول والثاني والثالث من إجازة عيد الأضحى المبارك ، داخل الدولة وخارجها، على فترتين الأولى من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً والفترة الثانية من الساعة الثانية ظهراً وحتى الرابعة عصراً.

وقال العميد صلاح بوعصيبه إن خدمة التواصل المرئي عن بعد، نظراً للنجاح الذي حققته منذ إطلاقها، تستمر شرطة دبي في توفيرها للنزلاء وذويهم، خاصة وأنها مكنت النزلاء من التواصل مع عائلاتهم سواء داخل الدولة أو خارجها.

وأكد العميد بوعصيبه أن شرطة دبي حرصت على توفير الدعم اللوجستي الكامل للنزلاء والنزيلات ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الالكترونية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، موضحا أن آلية عمل الخدمة تتم من خلال تقدم ذوي النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم من النزلاء عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب مزودة بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي، ليتمكن بذلك النزيل أو النزيلة من إجراء المكالمة المرئية عبر الأجهزة الالكترونية التي وفرتها لهم الشرطة





